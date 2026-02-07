Musse kennen! 

Kallenhardt hat viel zu erzählen

Von weitem sieht man schon das 1.600 Einwohner-Dorf Kallenhardt mit seiner markanten St.-Clemens-Kirche südlich von Rüthen auf einer Bergkuppe liegen. Im frühen Mittelalter hieß der Ort noch Ostervelde und lag nördlich dieser Berghöhe von ca. 430 bis 520 Metern über NN.



Kallenhardt und die Umgebung des Ortes haben seinen Besucherinnen und Besuchern historisch viel zu erzählen. Etwa über die kriegerischen Auseinandersetzungen an der Nordostseite des kurkölnischen Sauerlandes Mitte des 13. Jahrhunderts, die zur Umsiedlung Osterveldes auf den Berghügel führten.



Erhaltene Ringmauer

Im Jahre 1297 ordnete der Kölner Erzbischof an, dort eine Burg und eine Ringmauer zu errichten. Die Mauer mit einer Länge von ca. 700 Metern um den Ortskern ist bis heute erhalten. Erst zur Mitte des 14. Jahrhunderts nannte Ostervelde sich Kallenhardt. Warum diese Namensänderung durchgeführt wurde, kann bis heute nicht belegt werden. Vielleicht war die exponierte Lage auf dem Berghügel der Grund dafür.



Von der Burg steht heute nur noch der Turm. Dieser wurde schon vor längerer Zeit als Kirchturm der Clemenskirche genutzt, die an den Turm angebaut wurde. Diese Kirche, ein verputzter Saalbau des Barocks, wurde 1722 errichtet. Sehenswert ist auch das spätgotische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert.



Rabennest-Rundwanderung

An der St.-Clemens-Kirche startet die mittelschwere, ca. 19 Kilometer lange Rabennest-Rundwanderroute durch das Bergdorf. Auch auf diesem Wanderweg gibt es viel zu entdecken, z. B. im Naturschutzgebiet Lörmecketal. Etwa 2,5 Kilometer südwestlich von Kallenhardt liegt am Lörmecke-Bach eine 40 Meter lange Kuppe mit dem Höhlenstein. Das ist eine große Höhle, die archäologische Funde aus der Mittelsteinzeit bis zur Eisenzeit erbracht hat. Einige wenige hundert Meter entfernt befindet sich die Felsformation Hoher Stein mit ihrer Wacholderheide. Dort verschwindet auch der Lörmecke-Bach im Boden.



Wenn man nach einer Winterwanderung kalt und müde wieder in Kallenhardt ankommt, lohnt sich ein Besuch in der Sauerländer Edelbrennerei „In der Günne“. Im schönen Gebäude der Edelbrennerei werden seit 2016 Brände, Geiste und Liköre hergestellt sowie der seit 2007 produzierte Premium-Whiskey „Thousand Mountains Mc Raven“.



Grafschaft, Ostervelde und Kallenhardt

Was hat Ostervelde, später Kallenhardt genannt, mit Grafschaft bei Schmallenberg zu tun? Alles, denn Erzbischof Anno von Köln gründete 1072 das Benediktinerkloster Grafschaft. Er schenkte dem Kloster auch zwölf Pfarrkirchen, unter anderem Ostervelde bzw. Kallenhardt, Bödefeld, Velmede und Altenrüthen. Damit hat Kallenhardt als größter Ortsteil der Stadt Rüthen eine mehr als 950 Jahre alte Geschichte.



