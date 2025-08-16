Musse kennen!

Erfrischende Momente in Körbecke

An den Nordufern des Möhnesees liegt Körbecke, Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde im Kreis Soest. Mit rund 4.800 Einwohnern ist es der größte Ortsteil dieser Gemeinde.



Körbecke hat eine lange Geschichte. So wurde in der Stiftungsurkunde des Klosters Welver von 1240 auch ein Theoderikus de Kurbicke erwähnt. Und, woran man sich jedes Jahr in Arnsberg erinnert: Graf Gottfried IV. verkaufte 1368 die Grafschaft Arnsberg und damit Ort und Amt Körbecke an das Erzstift Köln.

Pankratiusplatz

Im Herzen des Ortes steht die Pankratiuskirche, eine dreischiffige, vierjochige Hallenkirche. Während Teile des romanischen Turms etwa um 1100 entstanden, stammen die Kirche und die Innenausstattung aus dem 18. Jahrhundert. Interessant sind die wertvollen Altarschnitzarbeiten des in Körbecke tätigen Schnitzer- und Bildhauer-Meisters Heinrich Stütting.

Die erfrischenden Momente beginnen schon mitten im Ort am Pankratiusplatz, wo auch die Kirche steht. Dieser Platz wurde im Rahmen der Regionale 2013 familienfreundlich und barrierefrei gestaltet. Seitdem ist er ein Besuchermagnet. Ein Feld aus Wasserfontänen bringt Kindern – aber auch ihren Eltern – in den Sommermonaten die gewünschte Abkühlung. Rund um diesen Platz gibt es gastronomische Angebote und die vielen bequemen Sitzbänke sorgen dafür, dass man sich dort gerne von der Sonne verwöhnen lässt.



Darüber hinaus hat sich der Wochenmarkt zu einem beliebten Anlaufpunkt für Einwohner und Besucher entwickelt. Er findet jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr statt und begeistert mit einer vielfältigen Auswahl regionaler Produkte.

Seepark

Einige hundert Meter südlich vom Pankratiusplatz findet man den ebenfalls im Rahmen der Regionale 2013 entstandenen Seepark am Möhnesee. Es ist ein parkähnliches Gelände mit Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten. Die am Ufer angelegten Stufen der Seetreppe, eine öffentliche Badestelle sowie die Liege- und Aufenthaltsbereiche laden zum Verweilen direkt am Wasser ein.

Die Skateranlage und die Spiellandschaft stehen zur freien Nutzung zur Verfügung. Man findet dort auch eine Familienterrasse mit Kleinkinderspielbereich und Multifunktionsfeld. Während der Hauptsaison von April bis Oktober hat die Mini- und Adventure-Golf-Anlage im Seepark ebenfalls geöffnet. Adventure-Golf ist eine spannende Mischung aus Golf und Mini-Golf. Gut zu wissen – Bewegung macht hungrig: Im Seepark und seiner Umgebung laden zahlreiche gastronomische Angebote zum Genießen ein.

Im Seepark werden außerdem viele Veranstaltungen organisiert, wie z.B. das ZAVUGA-Festival (28. Juni), der Kinder Fun-Triathlon (30. August) und das Cheatday Streetfood Festival (11.–14. September). In den Sommerferien im Juli und August sind donnerstags alle zum „Feierabend am See“ eingeladen. Und wenn man nach der Veranstaltung Sehnsucht nach Ruhe hat: Über die Fußgängerbrücke bei Körbecke gelangt man auf die Südseite des Möhnesees in den Naturpark Arnsberger Wald.

