Musikverein Cäcilia Berghausen

Der Musikverein Cäcilia Berghausen e.V. kann auf 123 Jahre zurückblicken, der Tradition, die Zukunft gestaltet und mit seinen 90 aktiven Mitgliedern ein Lächeln ins Gesicht ihrer Konzertbesucher zaubert.

24. November 2025 | 2 Minuten Lesezeit
Musikverein Cäcilia Berghausen e.V.

Seit Jahrzehnten ist der Musikverein Cäcilia Berghausen e.V. ein lebendiger Treffpunkt für Klang, Gemeinschaft und kreative Entwicklung. Und im Jahr 2025 zeigt sich: Hier wird Tradition gelebt – und Zukunft gestaltet.

Aktuell zählt der Verein über 90 aktive Mitglieder, die außer im Hauptorchester auch in einem kraftvollen Jugendorchester, einem Vororchester und dem Projekt Bläserklasse organisiert sind.

Besonders stolz ist der Verein auf seinen musikalischen Nachwuchs: In Zusammenarbeit mit der Grundschule werden Bläserklassen aufgebaut, um Kindern früh den Zugang zur Musik zu ermöglichen. Das sorgt dafür, dass musikalisches Können kontinuierlich weitergegeben und Freude an Instrumenten geweckt wird – eine echte Investition in die Zukunft.

Rhythmus auch im Kalender

Der Jahresplan ist vielfältig: So beginnt das musikalische Jahr standesgemäß mit dem Jahreskonzert Mitte März in der Berghauser Schützenhalle. Im Sommer begleitet der Verein ganz traditionell verschiedene Schützenfeste im Schmallenberger Sauerland als Festmusik. Zum Herbst und Jahresende stehen Martinsumzüge sowie Weihnachtskonzerte auf dem Programm.

Das Repertoire reicht dabei von traditioneller Marsch-, Egerländer- und Unterhaltungsmusik über konzertante Blasmusik bis hin zu Originalkompositionen für Blasorchester.

Gegründet 1922, also vor über hundert Jahren – wie im WOLL-Magazin bereits in der Vergangenheit berichtet wurde – blickt der Musikverein Cäcilia Berghausen auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Bis heute entwickelt er sich weiter, ohne seine Wurzeln zu verlieren: Generationen musizieren, lernen und feiern gemeinsam – eine wohlklingende Zukunft in regionaler Tradition.

Der Musikverein Cäcilia Berghausen ist mehr als ein traditioneller Musikverein: Er ist ein lebendiger Treffpunkt für Musikbegeisterte aller Altersgruppen, ein Ort der Förderung und Gemeinschaft und ein kultureller Pulsgeber im Sauerland. Ob bei Auftritten oder Proben: Hier erklingt Heimat.

