Musikverein Accordia Fleckenberg – Klänge mit Geschichte

Bereits seit dem zweiten Sonntag im Juli 1896 erklingt in Fleckenberg Musik in Vereinsform – dem heutigen Musikverein Accordia Fleckenberg e. V. vorausgegangen war eine musikalische Tradition aus der Zeit der Befreiungskriege (1810–1813), als der Kapellmeister Matschek in Fleckenberg lebte und musikalisch tätig war. Aus seiner Wirksamkeit entwickelte sich um 1880 die sogenannte „Schultesche Kapelle“, aus der schließlich 1896 die heutige Vereinsgründung hervorging.



Ein Erbe, das Klang verleiht



Das Orchester trotzte den Wirren der Zeit: Im Zweiten Weltkrieg geriet seine Existenz ins Wanken, doch mit Engagement und Mut – etwa durch Eduard Bette, der an Fronleichnam 1943 aus dem Krieg zurückkehrte – wurde der Fortbestand gerettet. Bereits 1921 wurde Richard Hennecke für 25 Jahre Dirigententätigkeit ausgezeichnet – ein Zeichen für gelebte musikalische Kontinuität.



1952 übernahm der Lehrer Lorenz Engels das Dirigat, gefolgt von Klaus-Dieter Bücker, der den Verein bis 1977 prägte. Unter ihm wurde das Osterkonzert am Ostermontag zur festen Tradition – 1971 feierte man zugleich das 75-jährige Bestehen mit großem Musikfest.



Wandel und Vielfalt: Musik im neuen Klanggewand

Quelle: Musikverein Accordia Fleckenberg e. V.

Seit 1993 steht Thomas Stricker am musikalischen Ruder und läutete eine Entwicklung ein, die über volkstümliche Blasmusik weit hinausgeht. Neben traditionellen Märschen und Polkas gehören auch moderne Kompositionen zum Repertoire – eine Entwicklung, die mit dem wachsenden Anteil junger Musiker an Bedeutung gewann.



1967 erhielt der Verein eine eigene, volkstümliche Uniform – ein sichtbares Zeichen regionaler Stolz und Tradition. Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 1996 wurde ihm sogar die Pro Musica-Plakette durch den Bundespräsidenten verliehen – eine Auszeichnung für ganz besonderes Engagement in der Pflege des musikalischen Leben.



Klang über Grenzen hinweg



Im Jahr 2006 feierte Accordia sein 110-jähriges Bestehen mit einem großen Zapfenstreich im Fackelschein im Dorfgarten – ein Gänsehautmoment für die Region. Und 2008 vertrat der Verein das Land Nordrhein-Westfalen bei einer zehntägigen Kulturwoche in Mexiko mit Oktoberfest und Konzerten – weltoffen, fernweh-gefärbt und musikalisch präsent.



Vor Ort aktiv – jugendstark und aufnahmebereit



Heute zählt der Verein rund 50 Musikerinnen und Musiker und wird erweitert durch ein engagiertes Jugendorchester, das regelmäßig probt. Neue Instrumentalistinnen und Instrumentalisten sind jederzeit willkommen – die Ausbildung auf Holz- und Blechblasinstrumenten sowie Schlagwerk ist fester Bestandteil des Vereinslebens.



Der Musikverein Accordia Fleckenberg e.V. ist ein klingendes Beispiel dafür, wie regional verwurzelte Traditionen lebendig bleiben und zugleich modernen Tönen Raum geben. Mit fast 130 Jahren Vereinsgeschichte, internationalem Engagement und starkem Nachwuchs ist er ein kultureller Eckpfeiler im Sauerland.