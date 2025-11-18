Musikkapelle Bödefeld – Tradition mit Zukunft

Die Musikkapelle Bödefeld, gegründet im Jahr 1880 von Bernhard Friedhoff, blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück. Was einst mit wenigen Instrumenten und Auftritten auf lokalen Festlichkeiten begann, hat sich zu einem festen kulturellen Anker im Ort und der gesamten Region entwickelt. Von Anfang an war die Kapelle bei Schützenfesten, Prozessionen, kirchlichen Feiern und dörflichen Festen präsent – und prägte so Generationen von Musikliebhabern.



Heute besteht der Verein aus rund 25 aktiven Musikerinnen und Musikern. Ein halbes Dutzend Jungmusiker befindet sich in der Ausbildung, die von erfahrenen Vereinsmitgliedern übernommen wird. Dabei folgt der Verein einem besonderen Prinzip: Die Ausbildung ist für die Schüler kostenlos und orientiert sich daran, welche Instrumente im Orchester gebraucht werden. So wird nicht nur Nachwuchsarbeit betrieben, sondern auch die musikalische Zukunft der Kapelle langfristig gesichert.



Musik verbindet – im Kirchenraum wie beim Schützenfest



Neben den traditionellen Anlässen, wie Prozessionen, Gedenkfeiern, Martinszügen oder festlichen Auftritten an Ostern und Weihnachten –, übernimmt die Musikkapelle auch die musikalische Gestaltung von Festen in den umliegenden Ortschaften. Sollte es dabei einmal an einzelnen Stimmen fehlen, kann der Verein auf ein Netzwerk befreundeter Musiker zurückgreifen, die zuverlässig unterstützen.



Über die Jahrzehnte hinweg haben zahlreiche Dirigenten und Musiker das Gesicht der Kapelle geprägt. Besonders die Familie Peters hat die Entwicklung mitgestaltet: Willi Peters leitete die Kapelle fast 30 Jahre lang und bildete viele Musiker aus, die noch heute aktiv sind. Sein Sohn Rolf führt diese Arbeit bis heute fort. Mit Engagement, Kontinuität und viel Idealismus wurde so die Grundlage geschaffen, dass die Musikkapelle Bödefeld allen Höhen und Tiefen zum Trotz bestehen konnte.



Engagement, Kontinuität und Idealismus



Auch das Vereinsleben kommt nicht zu kurz: Ob gesellige Probenabende, das neu eingeführte Probenwochenende oder die gemütliche Runde nach einem Auftritt– die Gemeinschaft ist das, was die Kapelle trägt. Auffällig ist dabei der hohe Anteil junger Mitglieder und der starke Einsatz von Frauen, die inzwischen etwa die Hälfte der Aktiven stellen.



Die Musikkapelle Bödefeld steht heute wie damals für Freude an der Musik, Zusammenhalt und eine lebendige Tradition. Sie zeigt, dass Blasmusik weit mehr ist als nur Begleitung – sie ist Klang gewordene Gemeinschaft im Dienst der umliegenden Orte und ihrer Bewohner.