Musik und gute Laune trotz verzögertem Start in die Freibadsaison

Mit ihrer Reise in die Welt des Irish Folk, mit Liedern, die zum Mitsingen, Tanzen, Klatschen, Zuhören und Träumen auffordern, sorgen die Oakwood Paddys dennoch für gute Laune und verkürzen die Wartezeit bis zum ersten Sprung ins kühle Nass. In den kommenden Wochen bietet sich bis zum Saisonabschluss im September an jedem Mittwoch ab 17 Uhr die Gelegenheit, mit Live-Musik und Cocktails im Freibad entspannt in den Feierabend zu starten.

Nach dem Auftakt am 10. Juni mit den Oakwood Paddys, werden – wie bereits im vergangenen Jahr – Reinhard & Kristina und das Acoustic-Cover-Duo Alex und Boris jeweils einen Abend der „After Work im Storchennest“-Reihe musikalisch gestalten. Für die Programmgestaltung im Juli ist der Organisator der Veranstaltung, Reinhard Henke, noch offen: „Wir freuen uns, wenn weitere Musikerinnen und Musiker zu uns ins Storchennest kommen und das Programm noch abwechslungsreicher und vielfältiger wird.“ Interessierte Solisten, Duos oder Bands melden sich gerne bei ihm am Kiosk oder per Mail an kiosk@storchennest-arnsberg.de.

Noch mehr Musik gibt es im Storchennest beim Frühschoppen am Sonntag, 14. Juni, ab 11 Uhr mit HaWes Band. Mit ihrem Blasmusik-Repertoire von Polka und Marsch bis zu Rock-, Pop- und Schlagerklassikern sind die 8 Musikerinnen und Musiker (hoffentlich) der SaisonOpener für das Storchennest und garantieren einen beschwingten Start in den Tag.

Quelle: HaWes Band

Alle Musikerinnen und Musiker verzichten bei den Veranstaltungen zugunsten des Freibades auf eine Gage. Der Freibad Storchennest Arnsberg e.V. bedankt sich herzlich für diesen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Freibades im Stadtteil Alt-Arnsberg. Zuletzt erhielt der Verein weitere Anerkennung für seine Bemühungen, das Freibad auch als sozialen Treffpunkt zu stärken: Das Projekt „Treffpunkt Storchennest“ erhält eine Förderung durch die LEADERsein! Bürgerregion Sorpesee und kann damit in den kommenden Monaten weitere Aktivitäten im Storchennest umsetzen.