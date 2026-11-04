Musik, Literatur und gutes Essen – ein rundum gelungener Abend in der Pizzeria Rimini

Erste Lesung des Heimatromans „Herzbömmsken“ von der Autorin Anke Terrasi ein voller Erfolg

Einen entspannten Abend mit kulinarischem Genuss, Musik und Literatur gab es jetzt in der Rizzeria Rimini in Lennestadt-Grebenbrück zu erleben. Bis auf den letzten Platz war der große Saal der Pizzeria Rimini ausgebucht. Entsprechend groß war die Freude bei den Musikern der Gruppe „Heightstohills“ und Autorin Anke Terrasi, die sich auf eine gut gelaunte Zuhörerschaft freuen konnten.

Nach einem kleinen Sektempfang ging es los: Die Band präsentierte mehrere selbst komponierte Songs, begleitet von Gitarrenklängen, und sorgte damit für die passende musikalische Stimmung. Autorin Anke Terrasi nahm die Gäste anschließend mit in ihre literarische Welt. Sie trug zwei Kurzgeschichten sowie ausgewählte Textpassagen aus ihrem Roman „Herzbömmsken“ vor, der kürzlich im Woll-Verlag erschienen ist. In der Pause konnten sich die Gäste bei leckeren Speisen und Getränken aus der Küche der Pizzeria stärken und die Gelegenheit zum Austausch nutzen.

Quelle: Anke Terrasi Quelle: Anke Terrasi

Eine Signierrunde mit der Autorin und weitere musikalische Beiträge rundeten den Abend ab. Am Ende waren sich alle einig: Sowohl die Gäste als auch die Inhaber der Pizzeria und die Künstler blickten auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurück. Ein Abend, der einmal mehr zeigte, wie schön sich Musik, Literatur und kulinarischer Genuss miteinander verbinden lassen.

Quelle: Anke Terrasi Quelle: Anke Terrasi

Diesen Freitag, den 6. November, liest die Autorin beim Freundinnen-Abend im Gartencenter Kremer in Lennestadt-Altenhundem aus ihrem Heimatroman erneut vor. Vorbeischauen lohnt sich!