Sie haben Evergreens erschaffen, die Generationen überdauern! Die schwedische Pop-Band ABBA liefert mit ihren Songs „Dancing Queen“, „Waterloo“ oder „Knowing Me Knowing You“ seit ihrem Sieg beim Eurovison Song Contest 1974 Gute-Laune-Garantie. Wer die Songs im neuen Gewand hören möchte, sollte sich die Show „ABBA Review“ in Balve nicht entgehen lassen.

Schweden ist Vorbild! Wenn es um fortschrittliche Entwicklungen oder erfolgreiche Konzepte geht, sind die Skandinavier im weltweiten Vergleich stets auf den vorderen Plätzen vertreten. Ob innovative Arbeitskonzepte, die eine ausgeglichene Work-Life-Balance unterstreichen, oder beispielhafte Bildungspolitik: In dem Bestreben, die besten Option für ihr Land zu finden, wird Einsatz gezeigt. Lediglich im Hinblick auf Fußball haben die schwedischen Kicker noch Aufholarbeit zu leisten. Die Chancen, als Sieger in der kommenden UEFA Euro 2024 vom Platz zu gehen, stehen laut den Sportwetten Fußball eher schlecht. Aktuell liegt die Quote bei 69.00 (Stand: 2.6.) – Deutschland lässt mit 6.40 deutlich mehr Zuversicht walten.

Bezüglich Musik muss den Schweden jedoch uneingeschränkt Expertise zugesprochen werden, von der Deutschland noch lernen kann. Erst der diesjährige Eurovision Song Contest bewies, dass gute Musik ein Zuhause im Norden hat. Loreen siegte zum zweiten Mal für Schweden – während der deutsche Beitrag auf dem letzten Platz unterging – und holt den Musikwettbewerb im kommenden Jahr wieder nach Skandinavien. Schon 1974 bewies ABBA, dass den Skandinaviern Komponieren, Texten und Gesang im Blut liegt. Mit der Show „ABBA Review“ erklingen die besten Lieder der Band am 24. Juni 2023 in Balve demnächst in neuen Versionen.

Quelle: Balver-Höhle/Marketing Balve

Ein Hauch von Klassik

Ohrwurm-Garantie für den Sommer! Mit der Show „ABBA Review“ lebt die Ära der Schlaghosen, Glitzershirts und Plateau-Stiefel erneut auf und verwandelt Balve für einen Abend in eine große Disco. Dabei setzt die Cover-Band auf die besten Songs, die zum Mitsingen, Tanzen und Träumen animieren. Zusätzlich werden Live-Streicher das sommerliche Ambiente mit einem Hauch Romantik ergänzen und den bekannten Liedern ein leichtes Gewand verleihen. Fans von ABBA und guter Musik dürfen sich somit auf eine Neuinterpretation bekannter Stücke freuen.

Für eine besondere Show braucht es eine besondere Location. Als Veranstaltungsort wurde die Balver Höhle gewählt, die ein wunderschönes Ambiente verspricht. Das Kulturzentrum aus Kalksandstein hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Ort für Kunst und Begegnungen entwickelt, die in Erinnerung bleiben.

Quelle: Pixabay

Mit Spaß und Respekt

Mehr als zehn Jahre tourt die Show „ABBA Review“ bereits durch Deutschland und begeisterte zahlreiche Besucher. Das Geheimnis der Cover-Band ist der nötige Respekt, mit dem die Songs auf die Bühne gebracht werden. Statt eigene Versionen zu kreieren, werden die Stücke mit Liebe zum Detail variiert und mit gleicher Sorgfalt neu interpretiert. Der ursprüngliche Charakter und die Magie von „Dancing Queen“ oder „Mamma Mia“ bleiben somit erhalten. Mitsingen und feiern: Karten für die sehenswerte Show mit Streicher-Unterstützung gibt es an allen bekannten und regionalen Vorverkaufsstellen sowie über die offizielle Homepage der Balver Höhle.

Wer von ABBA nicht genug bekommen kann: Die einzigartige Show „Voyage“ in London sammelt seit der Premiere im Mai 2022 weltweit positive Kritikerstimmen. Trotz ersten Befürchtungen, dass die computergenerierten Avatare den Charme der realen Personen nicht widerspiegeln könnten, sind die täglichen Shows regelmäßig ausverkauft. Die passende Ergänzung für alle, die nach „ABBA Review“ oder dem Hamburger Musical „Mamma Mia“ noch mehr von den Schweden hören möchten.