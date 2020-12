Musik ist ihr Leben

Aus dem WOLL-Magazin Schmallenberg/Eslohe – Herbst 2019

Und hier das neueste Video von Sinem Efe, die unter ihrem Künstlernamen SAMIYA gerade in vier Kategorien Siegeren beim 38. Rock und Pop Preis 2020 geworden ist.

Eine ganz besondere musikalische Begabung hat die erst 14 Jahre junge Sinem Efe aus Schmallenberg. Der Vorname Sinem bedeutet so viel wie „Herz“ oder „tief in der Seele“, und genau das spiegelt sich in ihren Songs und in ihrer Musik wider. Bereits mit acht Jahren begann sie auf einer Gitarre zu spielen und wechselte dann aber etwas später ans Klavier. Damit kann sie ihre Lieblingslieder besser interpretieren und für sich neu arrangieren.

Sinem bedeutet so viel wie „tief in der Seele“

Mit ihrer kraftvollen und gleichzeitig auch variablen Stimme vermag sie alte Bluesklassiker klingen zu lassen, als würde eine 40- oder 50-jährige Amerikanerin die Songs vortragen. Sie mag Sängerinnen wie Alica Keys und Christina Aguilera und sehr gerne auch alte, traditionelle Balladen bzw. Bluesklassiker wie „I’d Rather Go Blind“ oder „Something’s Got A Hold On Me“. Gerade bei diesen traditonellen Liedern merkt man, welch besonderes Talent Sinem gerade auch für diese Musik hat. Damit gehört die junge Künstlerin zu einer kleinen Gruppe von neuen Interpreten, die die Tradition der frühen Soul- und Blues-Sänger in die heutige Zeit weiterträgt. Zu unserer besonderen Freude wird Sinem beim WOLL-Abend im Habbels am 5. September 2019 eine Kostprobe ihres Könnens liefern.