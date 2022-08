Mulchen. Fräsen. Roden.

Schmallenberger Riesen mit vielfältigen Talenten

Umgang mit riesengroßen Maschinen. Ungetüme, die man im gewöhnlichen Verkehr auf unseren Straßen nicht sieht. Mulcher. Fräsen. Schlepper. Harvester. Das ist die Welt, in der Christian Wülbeck (43) und Markus Vonnahme (44) zuhause sind. Im Gewerbegebiet Lake steht seit 2015 die Werkstatt für die Instandhaltung und Reparatur der Waldriesen. Seit exakt zwei Jahren ist dies auch der Standort für ein innovatives und leistungsstarkes Unternehmen, das bundesweit gefragt und unterwegs ist. Verstärkt wird dies zusätzlich durch den Borkenkäferbefall der Wälder.

Waldarbeiten und Forsttechnik

Christian Wülbeck und Markus Vonnahme sind sprichwörtlich mit dem Wald groß geworden, was in Latrop allerdings auch kein Wunder ist. Hier lebt man wunderschön umgeben von Natur und Wald und nicht wenige Latroper verdienen ihr Geld schon seit Generation im Wald. So war es für die beiden Latroper Jungs nichts Außergewöhnliches, sich als Forsttechniker selbständig zu machen. Seit Kyrill 2007 nahm der Einsatz von robusten und starken Maschinen in der Forstarbeit rasant zu. Die Betriebe von Christian Wülbeck und Markus Vonnahme erweiterten sich von Jahr zu Jahr und damit auch der Maschinenpark. 2015 kauften sie für die Instandhaltung und Reparatur der Maschinen zusammen eine Werkshalle im Gewerbegebiet Lake in Schmallenberg. Auch andere Forstbetriebe brachten Maschinen zur Reparatur oder zur Anpassung an besondere Arbeitsbedingungen zunehmend zu den beiden Latroper Unternehmern. Die gute Arbeit sprach sich rum. Am 1. Juni 2020, mitten in der Borkenkäferplage, wurde aus dem eigennützigen Betrieb eine forsttechnische Firma, die ihre besonderen Leistungen nun bundesweit anbietet.

Schnittstelle zu den Kunden bilden die beiden Wirtschaftsingenieure Maximilian Mönig, als Betriebsleiter und Prokurist, sowie Alexander Sasse als Verkaufsberater im Außendienst. Zusammen mit vier Gesellen und einem Auszubildenden ab kommenden August agiert der Fachbetrieb in einem kleinen, aber ganz speziellen Markt weiter wachsend mit einem klaren Blick in die Zukunft.

„Für die Herausforderungen der Waldarbeit haben wir schon immer unsere eigenen Forstmaschinen so hergerichtet, dass die Arbeiten optimal ausgeführt werden konnten. Solche Maschinen kann man nicht bestellen. Das muss man schon selber machen oder machen lassen“, sagt Christian Wülbeck. Der Grund: die Anzahl der Spezialmaschinen für die Waldarbeit ist nicht groß genug, dass die bekannten Maschinenhersteller solche Forstmaschinen in Serie herstellen. So werden beispielswiese starke Schlepper, die normalerweise in der Landwirtschaft eingesetzt werden, von Forsttechnik Sauerland auf die Anforderungen im Wald umgerüstet. „Das können nicht viele“, sagt Markus Vonnahme. Und so bekommen die Schmallenberger Forstexperten Anfragen und Aufträge aus ganz Deutschland. Eine fast panzerähnlicher Traktor, der sonst auf den Feldern Amerikas und Kanadas eingesetzt wird, rüsten die Sauerländer gerade für einen Kunden in Stuttgart her. Das spätere Einsatzgebiet ist dann der Schwarzwald. „Da wir uns mit den Anforderungen und besonderen Herausforderungen der Forstarbeit selbst bestens auskennen, wissen wir auch wo die Schwachstellen von Maschinen sind und wie man sie entsprechend verstärken und herrichten kann“, betont Christian Wülbeck im Gespräch. Markus Vonnahme ergänzt: „Aus unserer eigenen Arbeit entstehen die Ideen und Verbesserungen für die verschiedenen Maschinen im Einsatz.“

Schlepper, Harvester und Forwarder

Mit einem breiten Spektrum innovativer Raupenträgerfahrzeuge und von leistungsstarken Mulchern ist Forsttechnik Sauerland als Werksvertretung der Marke PRIONTH für Vertrieb, Service und Ersatzteile im gesamten PLZ-Gebiet 1 bis 5 zuständig. Nachhaltige Lösungen zur Rodung und Rekultivierung von Forstflächen, das Freihalten von Stromleitungsgassen sowie die Umwandlung von ungenutztem Buschland in land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen gehören zum Leistungsspektrum und zu den Einsatzfeldern der in Deutschland hergestellten Maschinen.

Der Umbau von Schleppern sowie von Forsttechnikmaschinen wie Harvester und Forwarder wird gemeinsam mit dem jeweiligen Kunden höchst individuell umgesetzt. Hier zeigt sich der besondere Wert der aus der täglichen Arbeit im Wald gewonnenen Erfahrungen. „Durch die Borkenkäferplage sind viele Firmen aus allen Gegenden des Landes im Sauerland im Einsatz. Wir können die Maschinen dieser Firmen auf die Bedingungen und Anforderungen in den Wäldern optimal umrüsten. Das Geschäft nimmt weiter zu.“ Christian Wülbeck beschreibt damit, wie der Arbeitsumfang in den vergangenen Jahren aufgrund der gewaltigen Waldschäden zugenommen hat. Doch ist damit auch klar, dass in absehbarer Zeit die Schäden abgearbeitet sind und sich dann die Arbeiten im Forst wieder reduzieren. Markus Vonnahme: „Uns ist vollkommen klar, dass nach diesen enormen Forstaufarbeitungen in den vergangenen Jahren und auch noch in den kommenden Jahren eines Tages die Arbeit im Sauerländer Wald weniger wird. Unsere Firma Forsttechnik Sauerland GmbH ist für uns so etwas wie ein „zweites Standbein“. Auch wenn wir uns bei den Umbauten von Maschinen auf andere Anforderungen und Branchen sicherlich umstellen müssen.“ Und Christian Wülbeck ergänzt: „Wer einen Schlepper für die Waldarbeit umrüsten kann oder einen Harvester oder Forwarder umbauen kann, der kann das auch für andere Anwendungen oder Maschinen.“ Maschinen und

Service aus einer Hand

Maschinenstillstand bedeutet gerade für die Arbeiten im Wald nicht nur einen Verdienstausfall, sondern häufig auch den Verlust des Auftrages. Gerade bei der Aufarbeitung des Borkenkäferholzes muss es schnell gehen. Forsttechnik Sauerland bietet für die Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten am aktuellen Einsatzort der Maschine einen kompetenten und schnell verfügbaren Außendienst an. Wenn notwendig, wird das zu reparierende Fahrzeug von eigenen LKW in die Werkstatt geholt, wenn zum Beispiel größere Reparaturen erforderlich sind.

Über Online-Marktplätze werden forsttechnische Neuund Gebrauchtmaschinen bundesweit verkauft. Der Name der Sauerländer Forsttechnik Spezialisten ist bekannt. Für die Landwirte und Kommunen im Sauerland bieten die Schmallenberger Forstspezialisten auch die Instandsetzung und Reparatur von, wie sie sagen, normalen Landmaschinen an.

Weitere Informationen und Kontakt: www.fts-gmbh.nrw