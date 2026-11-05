Mütterpflege mit Herz: Carla Färber unterstützt Familien nach der Geburt und im Alltag

Als Eltern, insbesondere als Mutter, möchte man allem gerecht werden und die gemeinsame Zeit mit dem Neugeborenen in vollen Zügen genießen. Kommen dann noch gesundheitliche Einschränkungen hinzu, kann der Alltag schnell zur Herausforderung werden.

Genau hier setzt die Arbeit von Carla Färber an. Die junge Frau hat sich bewusst gegen ein Architekturstudium und für die Ausbildung zur Mütterpflegerin entschieden. Die 26-Jährige ist in Sundern aufgewachsen und lebt seit fünf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann in Meggen. „Ich wollte schon immer etwas Kreatives machen, doch die Arbeit am Schreibtisch hat mir nicht die Erfüllung gegeben“, erzählt sie. Durch die sozialen Medien wurde sie schließlich auf die Ausbildung zur Mütterpflegerin aufmerksam. Ein Beruf, der viele ihrer Interessen miteinander verbindet: Carla kocht und backt gerne, ist kreativ, näht und bastelt. Fähigkeiten, die auch in ihrem neuen Beruf gefragt sind.

Quelle: Helena Lange Fotografie

Berufsbegleitend zur Mütterpflegerin

Als Mütterpflegerin unterstützt und begleitet Carla Familien in besonders sensiblen Lebensphasen, insbesondere in der Schwangerschaft und rund um die Geburt eines Kindes. Die Ausbildung ist nicht staatlich geregelt, sondern wird von verschiedenen Ausbildungsinstituten angeboten. Carla Färber absolviert die einjährige Ausbildung derzeit auf eigene Kosten. Im Dezember stehen die Zertifizierung und die abschließende Prüfung an. Dass sie bereits jetzt als Mütterpflegerin tätig sein darf, ist Teil des Ausbildungskonzepts. So kann sie praktische Erfahrungen sammeln und Schritt für Schritt in ihren neuen Beruf hineinwachsen.

Auf dem Ausbildungsplan stehen unter anderem Themen wie Frauengesundheit, Schwangerschaft und Wochenbett, Säuglingsgesundheit, Ernährung und Hauswirtschaft. Die theoretischen Inhalte erarbeitet sich Carla überwiegend online im Eigenstudium. Ergänzend dazu verbringt sie einmal im Monat einen Samstag in einer Hebammenpraxis in Köln. Dort lernt sie die praktischen Aspekte der Arbeit als Mütterpflegerin kennen und erhält weitere Einblicke in die Betreuung von Frauen und Neugeborenen.

Quelle: Helena Lange Fotografie

Ein offenes Ohr und eine helfende Hand

Aktuell betreut Carla Färber eine Familie in Altenhundem. Zuvor war sie bereits in einer Familie in Allendorf-Sundern im Einsatz. Besonders wichtig ist ihr die menschliche Seite ihrer Arbeit. „Die Familien dürfen merken, dass sie Arbeit abgeben und meine Unterstützung annehmen dürfen“, erklärt Carla Färber. Manchmal reiche aber auch schon das Wissen, dass jemand da ist, dem man sich anvertrauen kann. „Jemand, mit dem man über die Dinge sprechen kann, die einen beschäftigen und der einfach zuhört.“ Besonders nach einer Geburt werde vor allem auf das Baby geschaut und die Bedürfnisse der Mütter geraten schnell aus dem Blickfeld. Wenn es dann jemanden gibt der sagt: „Ich erledige die Einkäufe für dich, koche dir eine warme Mahlzeit und mache deine Wäsche“, ist das eine große mentale Entlastung im Alltag. Carla Färber schätzt an ihrer Arbeit besonders, dass sie unmittelbar etwas zurückbekommt. „Es ist sehr erfüllend, wenn die Kinder schon an der Tür meinen Namen rufen oder ich merke, dass sich durch meine Unterstützung die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mütter verbessern. Oft sind es die kleinen Dinge, die zeigen, dass meine Arbeit etwas bewirkt“, erzählt sie.

Quelle: Helena Lange Fotografie

Ein Beruf, der unmittelbar etwas zurückgibt

Was viele nicht wissen: Unter bestimmten Voraussetzungen können Familien bereits während der Schwangerschaft Unterstützung durch eine Mütterpflegerin in Anspruch nehmen. Mögliche Indikationen können beispielweise Schwangerschaftsübelkeit, frühzeitige Wehentätigkeit oder auch Einschränkungen am Bewegungsapparat sein. Dafür ist eine ärztliche Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit erforderlich, die gemeinsam mit dem Antrag auf Haushaltshilfe bei der Krankenkasse eingereicht wird. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen können die Kosten für die Mütterpflege in vielen Fällen von der Krankenkasse übernommen werden. Eine private Inanspruchnahme ist ebenfalls möglich. Auch bei Fragen rund um mögliche Indikationen und die Antragstellung steht Carla Färber den Familien zur Seite und unterstützt sie bei den notwendigen Schritten.

Obwohl Carla Färber den Bedarf an Mütterpflegerinnen als groß einschätzt, ist das Berufsbild bislang noch wenig bekannt. Nach ihrem Wissen ist sie bislang die Einzige in Lennestadt und Umgebung, weitere Mütterpflegerinnen sind in Olpe tätig. Ihren Schritt in die Selbstständigkeit hat die 26-Jährige dennoch nicht bereut. Auch jetzt, gegen Ende ihrer Ausbildung, ist sie von ihrer Entscheidung überzeugt. „Meine Arbeit ist geprägt von Dankbarkeit und Wertschätzung. Das macht mich besonders glücklich und bestärkt mich darin, den richtigen Beruf für mich gefunden zu haben“, sagt sie.

Mehr Informationen zu Carlas Arbeit unter: https://mamapflege-lennestadt.de/