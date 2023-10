Mountainbike Festival im Green Hill Bikepark ein sensationeller Erfolg

Schmallenberg, 19.09.2023 – Mitte August 2023 ging das erfolgreichste Swatch Nines Media Event aller Zeiten und das erste Mountainbike Festival des Green Hill Bikepark erfolgreich zu Ende. Das gefeierte Mountainbike-Event der Swatch Nines fand erstmals im Green Hill Bikepark im Schmallenberger Sauerland statt und wurde durch die Unterstützung des Bikeparks zu einem vollen Erfolg.

Das Swatch Nines Event ging einmal um die Welt und sorgte somit nicht nur bei Mountainbike-Fans für Aufsehen. Die Übertragungen wurden nicht nur auf deutschen Fernsehsendern wie „Das Erste“ und „ZDF“ sowie privaten Sendern wie „RTL“ ausgestrahlt, sondern erreichte ein globales Publikum. Berichterstattungen erfolgten auf 87 verschiedenen Kanälen in insgesamt 219 Sendungen. Die beeindruckenden Zahlen zeugen von der enormen Beliebtheit und dem starken Interesse an dem Event.

Prominente Teilnehmer und Social-Media-Boom sorgen für Aufsehen

Darüber hinaus wurden in den letzten Wochen unzählige Social-Media-Kanäle mit Inhalten bespielt, die während der Veranstaltung vom 14. bis 19. August, aufgenommen wurden. Allein der Instagram-Kanal des Green Hill Bikepark erreichte in während des Events und den anschließenden Wochen über 1,5 Millionen Menschen.

Quelle: Tourismus schmallenberger Sauerland

Für Reichweite und Aufmerksamkeit sorgten außerdem einige der prominentesten Namen der Mountainbike-Szene, die ebenfalls an dem Event teilnahmen. Darunter Stars wie Sam Reynolds, der erfolgreichste deutsche Slopestyler Erik Fedko, YouTube-Star Sam Pilgrim und viele weitere. Die Mountainbiker gaben ihren Communitys, die aus teils mehreren hunderttausend Followern auf Plattformen wie Instagram und YouTube bestehen, Einblicke in das Event.

Rekordbesucherzahlen und Ausblick auf die Zukunft

Das dreitägige Beyond The Hill Mountainbike Festival konnte sich erfolgreich platzieren und einen gelungenen Markteintritt verzeichnen. Mit etwa 7.000 Gästen und 500 Ausstellern und Sponsoren verzeichnete der Green Hill Bikepark innerhalb von nur drei Tagen einen enormen Besucherandrang. Insgesamt 35 Hersteller präsentierten ihre Produkte, vermieteten Fahrräder und verkauften Sportbekleidung.

Die Durchführung des Beyond The Hill Mountainbike Festivals zusammen mit den Swatch Nines stellte eine große Herausforderung für den Green Hill Bikepark dar, die dank der Unterstützung der Stadt Schmallenberg, des Schmallenberger Sauerland Tourismus, der Staatskanzlei des Landes NRW, maschinen+technik Sauerland, Tiefbau Sebastian Tillmann und Landhotel Albers erfolgreich bewältigt werden konnte. „Ich bin unglaublich erfreut, dass wir diesen Schritt gemeinsam realisieren konnten“, sagte der Geschäftsführer des Green Hill Bikeparks, Felix Saller, nach dem Event.

Die Planungen für die nächste Ausgabe des Events im kommenden Jahr sind bereits im Gange.

Für einen Rückblick auf die Veranstaltung und den finalen Teaser besuchen Sie bitte die Swatch Nines Seite unter folgendem Link: Pedal to the Metal: Swatch Nines MTB 2023 – The Final Highlight Edit.

Über den Green Hill Bikepark:

Der Green Hill Bikepark ist eine Mountainbike-Destination in Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, die sich als wahres Paradies für Mountainbike-Enthusiasten etabliert hat. Mit atemberaubenden Trails und vielfältigen Herausforderungen bietet der Park eine einzigartige Kulisse für Mountainbike-Abenteuer aller Schwierigkeitsgrade.

Über Swatch Nines MTB:

Swatch Nines MTB ist ein jährliches Mountainbike-Event, das die weltbesten Mountainbiker zusammenbringt und mit atemberaubenden Stunts und spektakulären

Aufführungen beeindruckt. Die Veranstaltung ist bekannt für ihre Innovation und ihren Einfluss auf die Mountainbike-Community.