Mountainbike-Bundesliga kehrt nach Winterberg zurück

Das Majlen Sunshine Race bringt am 8. und 9. August hochkarätigen XCO-Sport in den Trailpark Winterberg

Am 8. und 9. August 2026 treffen sich bis zu 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum XCO-Rennwochenende, das als fester Bestandteil der MTB-Bundesliga, des 3 Nations Cup und des XCO NRW Cup internationales Wettkampfniveau garantiert. Die UCI-Einstufung in Kategorie C1 unterstreicht die sportliche Bedeutung des Events.

Fordernde Strecke mit Enduro-Elementen

Die 4,3 Kilometer lange Runde durch den Trailpark bietet 190 Höhenmeter und integriert Elemente der Deutschen Enduro-Meisterschaft. Steile Anstiege wechseln mit technischen Abfahrten, das Gelände fordert Fahrkönnen auf jedem Meter. Vorbild für das Format war das renommierte Marlene Südtirol Sunshine Race. Der Anspruch: internationales Wettkampfniveau nach Winterberg holen und in der Region verwurzeln. Selbst im Namen des Rennens schwingt Sauerländer Familiengeschichte mit.

Gestartet wird am Samstag mit den Fun-Klassen und den Schüler- und Jugendrennen des ARAG MTB-Schüler-Cups. Am Sonntag folgen die Hauptrennen der UCI-Eliteklassen für Damen und Herren sowie die Juniorinnen- und Juniorenrennen. Organisiert wird das Majlen Sunshine Race vom Cross-Country Cycling Club Winterberg e.V., einem gemeinnützigen Verein engagierter Mountainbike-Freunde aus dem Hochsauerland.

Winterberg als Bühne für internationalen Radsport

Was 2023 als Initiative engagierter Mountainbike-Freunde begann, hat sich in kurzer Zeit zum festen Bestandteil des UCI-Kalenders entwickelt. Winterberg bietet mit dem Trailpark und dem angrenzenden Bikepark eine Infrastruktur, die für den XCO-Sport ideal ist.

„Das Majlen Sunshine Race zeigt, welches Potenzial Winterberg als Mountainbike-Destination hat. Die Kombination aus Trailpark, Bikepark und einer begeisterten Community macht dieses Rennen zu einem Aushängeschild für die gesamte Region“, sagt Marius Tampier, Eventmanager der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Anmeldung und alle Informationen zum Rennprogramm, zur Strecke und zum Team-Camping unter www.winterberg-xco.de.