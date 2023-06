Mountain Biking im Sauerland: Die besten Trails und schönsten Aussichten

Die besten Trails und atemberaubendsten Aussichten beim Mountainbiken im Sauerland – ein Erlebnis, das den Puls nach oben jagt, die Muskeln fordert und gleichzeitig die Seele berührt. Diese Region ist ein Paradies für jeden, der sich gerne auf zwei Rädern in der Natur bewegt. Ob Bikepark oder Gipfeltrail, ob Einsteiger oder Profi – hier findest du die passende Tour für dein Fitnesslevel und Können.

Was dich auf Mountainbike Touren im Sauerland erwartet

Das Sauerland, mit seiner abwechslungsreichen Landschaft, die sich zwischen hohen Bergen und tiefen Tälern erstreckt, hat sich in den letzten Jahren zu einer Top-Adresse für MTB-Begeisterte entwickelt. Der Grund dafür ist einfach: Vielfältigkeit ist hier kein leeres Versprechen, sondern Realität.

Du suchst nach abenteuerlichen Downhill-Strecken? Willkommen im Bikepark Winterberg oder Green Hill Bikepark in Schmallenberg-Gellinghausen! Du möchtest deine Skills auf Flow-Trails verbessern? Dann ab zur MTB Zone in Willingen. Oder willst du lieber moderat in die Mountainbike-Welt einsteigen? Dann ist der Trail Ground Brilon genau das Richtige für dich. Eines ist sicher: Die Sauerländer Trails lassen die Herzen von Mountainbikern höher schlagen. Es muss also nicht bei den Sportnachrichten auf Bwin bleiben, steig aufs Rad und erlebe die Trails selbst.

Über den Gipfeln des Sauerlandes biken

Startpunkt dieser epischen Tour ist der Bahnhof in Willingen. Mit einer Streckenlänge von 46,6 km und einer Fahrtzeit von rund 4 Stunden und 25 Minuten erwartet dich hier eine anspruchsvolle Strecke, die dich über die Gipfel des Sauerlands führt. Von Willingen aus geht es zum Krutenberg und weiter zur Diemelquelle. Der Dommelturm bietet dir ein grenzenloses Panorama über den Naturpark Diemelsee und die Gipfel des Sauerlands.

Poppenbergtrail im Trailpark Winterberg für Einsteiger

Für Einsteiger und jene, die es etwas ruhiger angehen lassen möchten, ist der Poppenbergtrail im Trailpark Winterberg eine hervorragende Option. Mit einer Streckenlänge von 18 km und einer Fahrzeit von knapp 1 Stunde und 40 Minuten lässt sich diese Tour auch gut in einen halben Tag einplanen. Highlights sind unter anderem der steile Schneewittchen Trail und der entspannte Fairy Trail.

Quelle: Foto von Sebastian Mark auf Unsplash Foto von Sebastian Mark auf Unsplash

Panorama-Gipfel Tour

Die Panorama-Gipfel-Tour ist ein pulsierendes Abenteuer auf zwei Rädern, das dein Herz höher schlagen lässt. Dieses 37,7 km lange, adrenalingeladene Erlebnis schlängelt sich durch verträumte Singletrails und malerische Wege, gespickt mit atemberaubenden Aussichten und unvergesslichen Höhepunkten. Die Fahrt beginnt am idyllischen Bahnhof Brilon Wald und führt auf sanften Serpentinen durch die Sauerländer Höhen. Der Gipfel des majestätischen Borbergs ist nur der Anfang der Höhepunkte, gefolgt von einer aufregenden Abfahrt in das historische Herz von Brilon. Genieße das endlose Panorama der Briloner Hochfläche vom Bilstein aus und lass dich von der Schönheit verzaubern. Jeder Pedaltritt wird mit atemberaubenden Aussichten belohnt – eine wahre Feier des Radfahrens.

Bett und Bike im Sauerland

Aber das ist noch nicht alles. Wir dürfen das i-Tüpfelchen des Sauerlands nicht vergessen – seine unvergleichliche Gastfreundschaft. Unter dem Label „Bett und Bike“ haben sich im Sauerland zahlreiche Gastbetriebe zusammengefunden, die speziell auf die Bedürfnisse von Radfahrern abgestimmt sind. Hier findest du alles, was du für einen unbeschwerten Bikeurlaub brauchst: von der sicheren Unterbringung deines Rads bis hin zur Tourenberatung und Kartenmaterial.