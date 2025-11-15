Motorsportfreunde Cobbenrode – 50 Jahre für den Sport

Hätten Sie gewusst, dass die Motorsportfreunde Cobbenrode in Ihren Anfangstagen auch Fahrradturniere veranstaltet haben? Der Club hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Zeit, um auf 50 Jahre Motorsport in der Region zurückzublicken.

„Unsere Anfänge liegen beim Motorsportverein Ilpetal. In den 1970er Jahren waren dort viele Cobbenroder aktiv. Irgendwann entstand der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit“, so Oliver Stoll, heute 2. Vorsitzender des Vereins. Schon kurz nach Gründung nahm der Verein Fahrt auf. Neben vielen Erfolgen bei Automobilslaloms und Rallyes (hier ist besonders die Sauerlandrallye zu nennen) waren es wie oben erwähnt auch Aktivitäten im Breitensport, die den Club besonders ausgezeichnet haben. Aber auch in der Spitze gab es immer wieder etwas zu feiern. Namen wie Korte, Henkel oder Luttermann (um nur einige zu nennen) waren und sind in der Szene auch über Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Im kollektiven Gedächtnis von Cobbenrode ist die Ostereiersuchfahrt fest verankert, die in besten Zeiten über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angelockt hat. Nicht nur fahrerische Künste waren hier gefragt – an verschiedenen Stationen hatten die Teilnehmer hier mehr oder minder kuriose Aufgaben zu bewältigen (z.B. Eier schälen auf Zeit), um das Rennen erfolgreich zu bestreiten. Mit den Jahren nahm das Interesse an diesen Aktivitäten aber ab.

„Seit den 1990er Jahren haben wir unseren Schwerpunkt auf die Jugendarbeit, und hier insbesondere auf das Kartfahren gelegt“, erklärt Oliver Stoll. „Wir sind im Verbund des ADAC aktiv und nehmen an Rennen von Brilon bis Neunkirchen teil.“ Nach ersten Trainingsjahren auf dem Schützenplatz (nicht immer zur Freude der Anwohner) und im Gewerbegebiet Cobbenrode wird inzwischen regelmäßig in Bremke trainiert.

Insgesamt 16 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Eslohe und der Stadt Schmallenberg sind aktuell beim MSF Cobbenrode aktiv. „Wir wollen aber nicht nur fahrerisches Können vermitteln“, ergänzt Oliver Stoll. „Auch Werte wie soziales Miteinander, Gemeinschaftsgefühl und persönliche Charakterentwicklung sind für uns wichtig. Wenn dann ab und an noch ein Erfolg zu feiern ist, ist dies natürlich umso schöner.“

Interessierte finden unter www.msf-cobbenrode.de oder auf Instagram (msf_cobbenrode) weitere Informationen zu kommenden Trainings und Veranstaltungen.