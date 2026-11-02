Moose entdecken und fotografisch erfassen – Aufruf zur Artenolympiade 2026

Münster (lwl). Mit etwa 16.000 bekannten Arten sind Moose die zweitgrößte Gruppe der Landpflanzen. Zu dieser Jahreszeit lassen sie sich besonders gut beobachten. Deshalb ruft das LWL-Museum für Naturkunde in Münster gemeinsam mit regionalen Partnern und der Naturbeobachtungsplattform Observation.org dazu auf, Moosfunde zu melden. Beobachtungen können im Rahmen des Wettbewerbs „Arten-Olympiade 2026“ in der Smartphone-App „ObsIdentify“ erfasst werden. Interessierte beteiligen sich, indem sie bis zum Jahresende ihre Beobachtungen fotografisch dokumentieren und hochladen.

Quelle: Foto: Jan Ole Kriegs Das Graue Zackenmützenmoos (Racomitrium canescens) wächst an trockenen und nährstoffarmen Standorten auf Kies und Schotter. Es kann Wasser aus Tau und Nebelfeuchte aufnehmen. Foto: Jan Ole Kriegs

Moose gehören zu den ältesten Landpflanzen. und werden in die drei Gruppen der Horn-, Leber- und Laubmoose unterteilt. Sie sind mit etwa 16.000 Arten die größte Gruppe der Landpflanzen nach den Samenpflanzen und wahre Überlebenskünstler. Sie sind in der Regel klein und wachsen langsam. Zu finden sind sie an Standorten wie an Felsen, an Bäumen, in Wäldern, in Mooren und auf Grünflächen, im Rasen oder an Mauern. Sogar unter Wasser leben Moose.

Zackenmützenmoose und mehr

Dort, wo Moose vorkommen, spielen sie eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf, da sie die Nährstoffe aus der Atmosphäre in den Boden einbringen. Einige Moose, wie zum Beispiel die Torfmoose, sind aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraumes gefährdet. In Mooren spielen Torfmoose jedoch eine wichtige Rolle bei der CO2-Fixierung. „ObsIdentify hat uns schon neue Fundpunkte bei einigen sehr seltenen Moosarten eingebracht. So konnten inzwischen verschiedene Zackenmützenmoose in Münster gefunden werden, die alle auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen“, sagt Dr. Carsten Schmidt. Der Biologe und Moos-Experte prüft und validiert Beobachtungen auf Observation.org.

Quelle: Jan Ole Kriegs Der sparrige Runzelbruder ist ein häufiges Moos auf Rasenflächen. Foto: Jan Ole Kriegs

Hintergrund

Bei der bürgerwissenschaftlichen „Arten-Olympiade 2026“ können Interessierte das ganze Jahr über Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in Deutschland melden. Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster hat zur Teilnahme aufgerufen. Ob Pilz, Pflanze, Tier oder deren Spuren – die Mitmachaktion für Naturinteressierte lädt dazu ein, Naturbeobachtungen auf der internationalen Plattform „Observation.org“ und in der App „ObsIdentify“ zu teilen.



Zu den Partnern der Arten-Olympiade gehören unter anderem das Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und angewandte Ökologie der Universität Münster (CIBRA)https://www.uni-muenster.de/CIBRA/. Unterstützt wird der Wettbewerb durch eine Spende der Stiftung der Sparda-Bank West.





Informationen zum Projekt „Arten-Olympiade 2026“ gibt es unter:

http://www.arten-olympiade.lwl.org | http://www.bioblitze.lwl.org



Teilnehmer finden ihre Ergebnisse in der App ObsIdentify. Die Ergebnisse der Aufrufe auf Stadtebene sind hier abrufbar:



https://observation.org/bioblitz/categories/d-landkreise-und-kreisfreie-stadte-2026/



Fragen an: germany@observation.org