Monika Salmanyan erhält den August-Macke-Förderpreis 2025

Monika Salmanyan ist die Preisträgerin des August-Macke-Förderpreises 2025. Damit ist sie die fünfte Preisträgerin. Die Jury musste sich zwischen zehn Bewerberinnen und Bewerbern entscheiden.

Insgesamt hatten sich 55 junge Künsterlinnen und Künstler aus ganz Deutschland beworben. Der Preis wird alle drei Jahren vergeben und ist mit 5.000 Euro und einer Ausstellung dotiert. Die Jury überzeugten die Arbeiten Monika Salmanyans, weil sie in ihrer Malerei Architekturfragmente, von Schwerkraft befreit und kaum statisch auf der Erde stehend, wie geometrische Muster neu ordnet. Auf diese Weise entstehen Bildräume, in denen Pflanzen, Graffitis, Pianos und andere Dinge mit rätselhaftem Inhalt wie auf einer Theaterbühne wirken – Vergangenheit und Gegenwart finden einer zeitgenössischen Bildform zusammen und eröffnen dem Dialog zwischen Künstlerin und Betrachter.

Preisverleihung im Kunsthaus alte Mühle

Am Sonntag, 21. September, wird der Preis im Rahmen einer Feierlichkeit im Kunsthaus alte Mühle in Schmallenberg vergeben. An die Preisverleihung schließt sich die Ausstellungseröffnung an. Die Ausstellung hat den Titel „Wo ich nicht bin“ und zeigt die Werke der jungen Künstlerin dann bis zum 12. Oktober in den dortigen Ausstellungsräumen.„Junge Künstler, die diesen Preis erhalten, stehen einerseits am Anfang ihrer Laufbahn. Andererseits treten diese jungen Künstler bereits mit einer hohen Qualität ihres Werkes hervor“, sagt Landrat Dr. Karl Schneider. Kunstliebhaber und Interessierte sollten sich daher die Ausstellung nicht entgehen lassen. „Der August-Macke-Förderpreis, der sozusagen „kleine Bruder“ des August-Macke-Preises, unterstützt unserer Region in der kulturellen Wahrnehmung gerade im Bereich der Bildenden Kunst“, betont Schneider die Bedeutung der bereits fünften Verleihung.

Monika Salmanyan wurde im Jahr 2000 in Armenien geboren und lebt derzeit in Wolfsburg. Seit 2024 studiert sie Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Finanziert wird der Preis von der Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung sowie von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Zuvor haben Marina Zwetschler, Silke Albrecht, Lioba Schmidt und Isabell Hoffmann den August-Macke-Förderpreis erhalten.

August Macke wurde am 3. Januar 1887 in Meschede/Hochsauerlandkreis geboren. Er gehörte zu den bekanntesten deutschen Malern des Expressionismus und nahm an beiden Ausstellungen des Blauen Reiters 1911 und 1912 teil.