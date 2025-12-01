MöhnetalRadweg weiterhin auf Erfolgskurs

Stadt Warstein als Highlight auf der Strecke

Der MöhnetalRadweg bestätigt erneut seine große Bedeutung für den regionalen Radtourismus: In diesem Jahr wurde die Marke von 80.000 automatisch erfassten Radfahrenden überschritten. Bereits in der Corona-Zeit nutzten über 100.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Strecke – ein eindrucksvoller Beleg für die Attraktivität des Radwegs und seiner Erlebnispunkte im gesamten Möhnetal.

Für die Stadt Warstein ist der Erfolg des beliebten Flussradwegs besonders erfreulich. Der rund 65 Kilometer lange MöhnetalRadweg führt auf seinem Weg vom Briloner Quellengebiet bis ins Ruhrtal bei Arnsberg-Neheim direkt durch das Warsteiner Stadtgebiet und verbindet Natur, Kultur und authentische Sauerländer Gastfreundschaft auf einzigartige Weise.

Radlerinnen und Radler dürfen sich im Warsteiner Stadtgebiet auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten und kulturelle Besonderheiten freuen:

Altstadt Belecke – historisches Flair, enge Gassen und lebendige Stadtgeschichte

– historisches Flair, enge Gassen und lebendige Stadtgeschichte Mühlheimerschlacht-Gedenkstätte – ein bedeutender Ort der regionalen Erinnerungskultur

– ein bedeutender Ort der regionalen Erinnerungskultur Skywalk Möhnetal – spektakulärer Panoramablick über das Tal und die Landschaft des Stadtgebiets

– spektakulärer Panoramablick über das Tal und die Landschaft des Stadtgebiets Schatzkammer Probstei – kulturhistorische Ausstellungsstücke aus vielen Jahrhunderten

– kulturhistorische Ausstellungsstücke aus vielen Jahrhunderten Historisches Ensemble Stütingsmühle – ein atmosphärischer Ort mit museumspädagogischem Angebot

– ein atmosphärischer Ort mit museumspädagogischem Angebot Kettenschmiede-Museum – lebendige Industriekultur und Handwerkstradition

– lebendige Industriekultur und Handwerkstradition Alter Bahnwagon Sichtigvor – ein außergewöhnliches Zeugnis der Eisenbahngeschichte

– ein außergewöhnliches Zeugnis der Eisenbahngeschichte Haus Dassel – eindrucksvolle Architektur und historische Spuren im Ortskern

Die Stadt Warstein präsentiert sich damit als kulturell vielfältiger und landschaftlich reizvoller Abschnitt des Radwegs – mit zahlreichen Möglichkeiten zur Einkehr, zum Verweilen und zum Entdecken.

Durch die gute Anbindung an das überregionale Wegenetz und weiterer überörtlicher Radstrecken, eignet sich der MöhnetalRadweg sowohl für entspannte Tagesausflüge als auch für ausgedehnte Radtouren mit mehreren Etappen. Die geringe Steigung und der naturnahe Charakter des Flussradwegs treffen weiterhin den Nerv der Zeit – nicht zuletzt verstärkt durch den anhaltenden E-Bike-Trend.

„Die konstant hohen Nutzungszahlen zeigen, wie wichtig der MöhnetalRadweg für unseren Tourismus ist“, betont Bürgermeister Maximilian Spinnrath. „Der geplante Radweg von Warstein nach Meschede sowie der geplante Bürgerradweg vom Stimmstamm nach Hirschberg werden die Stadt Warstein für den Radtourismus in Zukunft noch attraktiver machen und zugleich für die dringend notwendige Anbindung unseres Stadtgebietes an den RuhrtalRadweg sorgen.“