MöhnetalRadweg erneut über der 80.000er-Marke

Flussradweg bestätigt starke Nachfrage und bleibt radtouristisches Zugpferd

Der MöhnetalRadweg bleibt ein echter Publikumsliebling im Sauerland: Denn auch in diesem Jahr wurde die Marke von 80.000 gezählten Radfahrenden überschritten. Die aktuellen Auswertungen der Zählstellen entlang der Strecke zeigen damit eindrucksvoll, wie stark der rund 65 Kilometer lange Flussradweg bei Gästen, Tagesausflüglern und Einheimischen nachgefragt ist.

Die erneute Überschreitung der magischen Marke bestätigt dabei den anhaltenden Erfolg eines Radwegs, der entspanntes Tourenradfahren, abwechslungsreiche Landschaft und besondere Ausflugserlebnisse ideal miteinander verbindet. Von der Quellenregion rund um die historische Hansestadt Brilon bis zum Ruhrtal bei Arnsberg-Neheim folgt die Route dem Lauf der Möhne und eröffnet immer wieder neue Perspektiven auf Natur, Orte und Sehenswürdigkeiten der Region.

Gerade diese Mischung macht den MöhnetalRadweg so attraktiv. Als Flussradweg ist er angenehm zu fahren und weist nur wenige Steigungen auf. Gleichzeitig punktet er unterwegs mit zahlreichen touristischen Höhepunkten wie dem malerisch gelegenen Möhnesee mit seiner imposanten Staumauer. Auch malerische Orte wie Belecke oder Kallenhardt, idyllische Rastmöglichkeiten und regionale Einkehrangebote machen die Tour zu einem vielseitigen Erlebnis für Genussradler.

Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Anbindung an das überregionale Radwegenetz. Durch die Verbindung zum RuhrtalRadweg eignet sich der MöhnetalRadweg sowohl für entspannte Tagesausflüge als auch als Baustein für mehrtägige Radreisen. Das macht ihn zum perfekten Ziel für alle, die das Sauerland aktiv, naturnah und zugleich komfortabel entdecken möchten.

„Dass der MöhnetalRadweg erneut die 80.000er-Marke geknackt hat, ist ein tolles Zeichen für den Radtourismus im Sauerland“, erklärt Robin Daniel, Marketing-Mitarbeiter beim Sauerland-Tourismus. „Die Strecke bringt vieles zusammen, was Radgäste heute suchen: Natur, Entspannung, gute Wegequalität, schöne Orte und echte Sauerländer Gastlichkeit. Der MöhnetalRadweg zeigt eindrucksvoll, wie attraktiv genussvolles Radfahren in unserer Region ist.“

Das Tourenradfahren hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Säule des Tourismus im Sauerland entwickelt. Neben sportlichen Angeboten wie Mountainbiketouren und Gravelrouten sind es besonders die landschaftlich reizvollen und gut ausgebauten Tourenradstrecken, die viele Gäste begeistern. Der anhaltende E-Bike-Boom trägt zusätzlich dazu bei, dass Strecken wie der MöhnetalRadweg für noch mehr Menschen erlebbar werden.

Mit der erneut starken Nachfrage unterstreicht der MöhnetalRadweg seine Bedeutung als einer der beliebtesten Radwege im Sauerland.