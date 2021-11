Möhnesee wird künstlerisch

OpenArts Künstlermärkte kommen 2022 auch an den Möhnesee

Am 29.05.2022 von 11–18:00 Uhr, direkt unterhalb der Staumauer in Möhnesee-Günne, soll zum ersten Mal der gehobene Künstlermarkt „OpenArts Möhnesee“ stattfinden. Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden werden an ihren Ständen vielfältige zeitgenössische Kunstwerke zeigen; darunter sind die Richtungen Malerei über Fotografie, Skulpturen und Objekte geplant. Der Eintritt ist frei. Die Einhaltung der 3-G Regel ist Pflicht und wird stichprobenartig kontrolliert.



Die Veranstalterin, Claudia Hiddemann-Holthoff, ist Künstlerin und kam 2011 auf die Idee selbst Künstlermärkte unter freiem Himmel zu organisieren. Sie ist 2019 von Dortmund an den wunderschönen Möhnesee gezogen, fühlt sich hier „pudelwohl“ und kam gleich auf die Idee:



„Seit rund zehn Jahren wird in Dortmund der OpenArts PhoenixSee Künstlermarkt sehr gut angenommen und überregional wahrgenommen. Dieses künstlerische Genre wäre auch für den Möhnesee eine schöne Erweiterung der kulturellen Angebote. Als Veranstaltungsort bietet sich der Weg am Weiher und der Platz unten vor der Staumauer an“, ist sich Claudia Hiddemann-Holthoff sicher.



Die Staumauer ist für die meisten Menschen im weiten Umkreis ein Begriff und die herrliche Landschaft, vor der man Kunst wundervoll präsentieren kann, spricht für sich. OpenArts hat, unterbrochen durch Corona, zwei Jahre Pause gemacht. „Nun wollen wir wieder durchstarten und Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform geben, auf sich aufmerksam zu machen“, erklärt die Veranstalterin.



Die Bürgermeisterin Maria Moritz war sofort begeistert von diesem Vorschlag: „Das wird ein tolles Event für den Möhnesee, mit Strahlkraft für den gesamten Kreis“.



Kaum war die Veranstaltung angekündigt, war bald etwa die Hälfte der Ausstellerplätze schon vergeben. Claudia Hiddemann-Holthoff möchte in die Veranstaltung aber auch die lokalen Vereine und Akteure mit einbinden. „Wir wünschen uns sehr, dass sich die lokalen Vereine und Akteure an einigen Ständen repräsentieren können, um ihre Aktivitäten in Möhnesee-Günne darzustellen. Die Stände werden gestellt“. Interessierte Künstler*innen, örtliche Akteure, Vereine und Institutionen können sich bei Interesse unter der E- Mail openartskuenstler@gmail.com bei der Veranstalterin melden.



Die Veranstalterin bedankt sich bereits jetzt für die tolle Unterstützung bei der Planung der Veranstaltung: Bei der Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee, der Gemeinde Möhnesee, der Bürgermeisterin und dem Ruhrverband, der unter Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen sein Gelände für die Durchführung der Veranstaltung zur Verfügung stellen würde.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.openarts-kuenstlermaerkte.de