Möhnesee Festival 2026

Pfingsten am Möhnesee: Marc Marshall, Adeles Hits und ein Musicalabend über Freddie Mercury



Am Freitag (22. Mai, 19:30 Uhr) eröffnet Marc Marshall (bekannt von Marshall & Alexander) das Festival mit seinem emotionalen Sommerkonzert.

Mit Marshall & Alexander feierte er große Erfolge – nun kommt Marc Marshall solo an den Möhnesee. Auf dem Programm stehen Evergreens, klassische Werke sowie Hits vergangener und aktueller Tage. Auch magische Unplugged-Interpretationen und emotional aufgeladene Eigenkompositionen dürfen nicht fehlen. Mit seiner wandelbaren Baritonstimme transportiert der Sänger tiefgehende Emotionen direkt ins Herz. Seine Mischung aus musikalischer Weltklasse, charmanter Moderation und spürbarer Bühnenpräsenz sorgt regelmäßig für Standing Ovations. Begleitet wird er von seinem Pianisten. Kein Konzert ist wie das andere – Marc Marshall lebt den Moment und teilt mit seinem Publikum die Leidenschaft für Musik und Gefühl.

Quelle: FREILUFT.theater

Am Samstag (23. Mai, 19:30 Uhr) folgt „HELLO – Die Adele-Show“ aus London. Die Tribute-Produktion bringt mit Songs wie „Hello“, „Skyfall“ und „Rolling in the Deep“ die größten Hits des Weltstars auf die Bühne.

Sie ist einer der größten Popstars unserer Zeit, ausgezeichnet mit Oscar, Golden Globe und zahlreichen Grammys: Adele begeistert mit Songs wie „Skyfall“, „Hello“, „Someone Like You“, „Easy On Me“ oder „Rolling in the Deep“ Millionen Menschen weltweit. All diese Hits erklingen in der Tribute-Show „HELLO – Ein Adele-Abend“ aus London. Seit 2012 interpretiert Chloe Barry die Lieder mit beeindruckender Authentizität und Gefühl. Neben den bekannten Chart-Erfolgen präsentiert sie auch Songs von Adeles musikalischen Vorbildern – und schafft so einen Abend voller Emotionen und Gänsehautmomente.

Quelle: FREILUFT.theater

Der Sonntag (24. Mai, 19:30 Uhr) steht im Zeichen von Freddie Mercury. In „In Love With Freddie Mercury“ widmen sich Artur Molin und Michael Lohmann Leben und Musik der Rock-Ikone mit berührenden Neuinterpretationen.

Freddie Mercury – legendärer Queen-Frontmann, Meister der Extravaganz, genialer Songschreiber. Auch mehr als 30 Jahre nach seinem Tod fasziniert er als schillernde Bühnenfigur und sensible Künstlerpersönlichkeit gleichermaßen. Mit ihrem Programm gewähren Sänger Artur Molin und Musiker Michael Lohmann einen musikalischen Einblick in das Privat- und Liebesleben der Rock-Ikone. In eigenen, intimen und berührenden Interpretationen lassen sie die Songs lebendig werden, die Weltruhm erlangten.

Quelle: FREILUFT.theater

Veranstaltungsort

Gespielt wird im FREILUFT.theater im Seepark Körbecke – mit direktem Blick auf den Möhnesee. 50 Prozent der Sitzplätze sind überdacht und garantieren Festivalstimmung bei nahezu jedem Wetter.

Tickets gibt es unter www.see-festival.de, telefonisch unter 01805 119110 sowie in der Tourist Information Körbecke und an bekannten Vorverkaufsstellen.