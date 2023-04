Mögliche Beschwerden von Nachbarn: Wie leise müssen Klimaanlagen sein?

Die Sommer werden immer wärmer, da kommt eine Klimaanlage gerade recht, um die Räumlichkeiten in der Wohnung wohltemperiert zu halten und die Hitze außen vor zu lassen. Doch eine Klimaanlage ist nicht nur optimal, um es im Sommer schön kühl zu haben, sie können auch für Streitigkeiten mit den Nachbarn sorgen, denn eine solche Anlage arbeitet zwar effizient, aber nicht immer besonders leise. Doch wie leise muss eine Klimaanlage sein und wie kann man Streitigkeiten mit den Nachbarn verhindern?

Wie laut dürfen Klimaanlagen sein?

Anders als die herkömmlichen mobilen Klimaanlagen sind sogenannte Split Klimaanlagen deutlich leiser, sodass Ärger mit den Nachbarn vermieden werden kann. Eine Split Klimaanlage besteht aus zwei Teilen, zum einen den Wärmetauscher und einem Innengerät, die durch eine Kältemittelleitung sowie mit dem Stromleiter miteinander verbunden sind.

Der Wärmetauscher kann in den Wohnräumen angebracht werden und tauscht die warme Luft gegen kühle Luft aus, indem er die warme Luft ansaugt und diese Luft an das Kältemittel abgibt. Die Luft verändert nun ihren Aggregatzustand und wandelt sich von flüssig zu gasförmig, bevor das Gas zum Kompressor im Außenbereich transportiert wird. Dort wird das Gas durch Wärme wieder in den flüssigen Zustand gebracht, wodurch ein optimaler Kreislauf entsteht. Die Kühlung wird also nicht in dem Geräteteil durchgeführt, dass sich im Wohnraum befindet, weshalb der Prozess deutlich leiser durchgeführt werden kann, als es mit einer mobilen Klimaanlage der Fall wäre. Die Geräte, die dank der Kompressionstechnik kalte Luft erzeugen, lagern den geräuschvollen Prozess der Kühlung nach Außen, denn der Kompressor wird in der Regel im Außenbereich einer Immobilie angebracht. Mit 18 bis 40 Dezibel sind die Geräte deutlich leiser als eine mobile Klimaanlage, die normalerweise 40 bis 65 Dezibel laut sein können.

Welches Recht haben Nachbarn?

Sollte sich ein Nachbar sich durch den Lärm einer Klimaanlage gestört fühlen, kann er fordern, dass das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen wird. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch § 862 Abs. 1 S. 1 haben Nachbarn einen Unterlassungsanspruch, wenn der Betrieb einer mobilen Klimaanlage auch in den Räumen der benachbarten Häuser zu hören ist und die Bewohner sich dadurch gestört fühlen. Zwar gibt die Gesetzlage keine klare Aussage zu den störenden Dezibel aus, doch in vergangenen Gerichtsverfahren mussten einige Besitzer von Klimaanlagen schon bei relativ geringer Lärmbelastung ihre Geräte ausgeschaltet lassen. Es lohnt sich also, ein leises Gerät zu kaufen, um einen (Rechts-) Streit mit den Nachbarn auszuschließen.

Mit mobilen Klimageräten verbleibt die Lautstärke in den eigenen 4 Wänden

Wer in einer streitlustigen Nachbarschaft lebt, sollte tunlichst darauf achten, ein Klimagerät zu kaufen, dass möglichst keine Lärmbelästigung bei den Nachbarn verursacht. Um die Geräuschkulisse im Außenbereich so gering wie möglich zu halten, kann auch auf ein mobiles Gerät zurückgreifen, dass den Kühlungsprozess innerhalb der Wohnräume durchführt, wodurch auch die Geräuschkulisse innerhalb der Wohnräume verbleibt. In Netz finden sich einige gute Tests & Erfahrungsberichte darüber welche Modelle hierbei am leisesten sind. Wer eine mobile Klimaanlage kauft, sollte nicht nur darauf achten, ein Modell zu wählen, dass besonders leise arbeitet, sondern hat auch einen großen Vorteil gegenüber der stationären Klimaanlage, denn mit dem mobilen Gerät kann man den gewünschten Raum schnell herunterkühlen um dann einen weiteren Raum zu kühlen. Das mobile Gerät lässt sich leicht transportieren und vielerorts einsetzen.

Und wie lange halten (mobile) Klimaanlagen?

Im Winter denken wir nicht an sie, doch an den heißen Tagen im Sommer sind sie unverzichtbar. Die Klimaanlagen sollten uns bei hohen Temperaturen nicht im Stich lassen. Doch wie lange hält eine mobile Klimaanlage? Durchschnittlich kann man davon ausgehen, dass eine mobile Klimaanlage eine Lebensdauer von circa zehn Jahren erfüllen kann. Dabei muss man jedoch bedenken, dass das Kühlmittel etwa alle zwei bis drei Jahre aufgefüllt werden muss. Durch die Benutzung verliert das Gerät nämlich etwa 10% Kältemittel pro Jahr. Die regelmäßige Auffüllung verhindert also, dass man an heißen Tagen plötzlich doch schwitzen muss, da das Gerät nicht richtig funktioniert.

Hochwertige Split Anlagen von guter Qualität können durchaus zehn bis fünfzehn Jahre konstant gute Leistung erbringen. Dabei muss man jedoch auch die Betriebsdauer und auch den Ort berücksichtigen, an dem das Gerät arbeitet. Außerdem empfiehlt es sich, die Split Klimaanlage regelmäßig warten zu lassen, um die Lebensdauer zu verbessern. Die Wartungsintervalle sollten eine Wartung alle zwei Jahre nicht überschreiten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte das Gerät einmal pro Jahr vor der Inbetriebnahme im Sommer überprüfen. Mit welcher Lebensdauer man jeweils rechnen kann, hängt natürlich maßgeblich auch von der Qualität des Klimageräts ab.