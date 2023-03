Möbel und mehr: die unternehmerische Seite des Sauerlands

Weitläufige Natur zum Wandern oder Radfahren, Seen zum Baden im Sommer, Rodeln oder Skifahren im Winter und das ganze Jahr über viel regionaler Genuss zu jeder Tageszeit: Als touristisches Ziel ist das Sauerland in Südwestfalen im ganzen Land bekannt und gefragt. Doch bei seiner Wirtschaftskraft hat sich die Region längst viel breiter aufgestellt – hier ein kleiner Einblick

Eine von Deutschlands führenden Wirtschaftsregione

Das Sauerland hat den Struktur- und Zeitenwandel geschafft. Es ist mit Südwestfalen heute wirtschaftlicher Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen und gehört auch auf Bundesebene zu den stärksten Wirtschaftsregionen. Wo früher Land- und Forstwirtschaft, Erzbergbau oder alte Eisen- und Metallindustrie neben dem Tourismus den Wirtschaftssektor dominierten, bestimmen heute große wie kleine moderne sauerländische Unternehmen die Wirtschaftslandschaft von Südwestfalen. Es ist keine Übertreibung: Ohne Produkte und Innovationen aus der Region läuft praktisch nichts mehr – Autos, Energieversorgung, Gesundheitswesen oder die Trinkwasserversorgung und einige andere Bereiche. Rund 150 sauerländische Unternehmen setzen in zahlreichen Branchen europaweit oder auf dem Weltmarkt die Standards. Die Verbindung von regionaltypischer Bodenständigkeit und innovativem Denken bildet dabei einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren der Wirtschaft im Sauerland.

Aus der Region – für Deutschland und darüber hinaus

Mit starken regionalen Wurzeln im Sauerland lässt es sich heute genauso stark national wie international agieren. Ein Möbel Online Shop aus Eslohe gibt dafür ein sehr gutes Beispiel. Er zeigt in seiner umfangreichen Produktauswahl das, was sich Kundinnen und Kunden heute für ihr zu Hause wünschen: moderne, schicke Möbel mit hochwertiger Verarbeitung für jeden Raum, mal mit praktischen Vorzügen, mal in ausgefallenem Design oder auch mit beidem vereint. Die Nachfrage nach neuen Möbeln für Haus oder Wohnung bewegt sich seit 20 Jahren auf einem kontinuierlich hohen Niveau. Allerdings hat sich das Nachfrage- oder Kaufverhalten zugleich stark gewandelt. Darauf hat Wohnen.de mit seiner Heimat im sauerländischen Eslohe schon vor über 15 Jahren reagiert. Hier müssen Sie nicht mehr ins Möbelhaus kommen. Das Möbelhaus kommt über das Internet zu Ihnen nach Hause oder an jeden anderen beliebigen Ort. Suchen Sie neue Möbel für Bad, Büro, Kinderzimmer oder Wohnzimmer bequem online aus und lassen Sie sich kleine wie große Möbel in ganz Deutschland versandkostenfrei nach Hause liefern. Ein weiterer Vorteil dieses Onlinehandels: Ohne lokale Geschäfte und große Ausstellungsflächen entstehen dem Möbel-Onlineshop einige Kostenvorteile, die unmittelbar über attraktive Möbelpreise an Kundinnen oder Kunden weitergegeben werden.

Zukunftssicherheit für das Sauerland

Auch in anderen Orten im Sauerland ist die einheimische Wirtschaft gut und zukunftssicher aufgestellt. Zusammen mit einer überdurchschnittlich hohen Lebensqualität ergeben sich damit sehr gute Zukunftsperspektiven für das Sauerland beziehungsweise Südwestfalen. Die Südwestfalen Vision 2030 erscheint zum Greifen nah. Sie bildet den Überbau für einzelne Projekte im Rahmen des nordrhein-westfälischen REGIONALE-Strukturprogramms, mit dem seit rund einem Vierteljahrhundert die Entwicklung im Sauerland und anderen Gegenden Nordrhein-Westfalens vorangebracht wird. Das Engagement hat sich gelohnt. Gründer, Investoren oder Unternehmen finden hier heute ideale Standortbedingungen vor, durch die sie gemeinsam mit der Region erfolgreich wachsen können. Gemeinsamkeit und Vernetzung, nicht nur digital, spielt in der Erfolgsgeschichte des Sauerlands eine wichtige Rolle. Hier arbeiten öffentliche Hand und Wirtschaft in Allianzen, Kooperationen oder Netzwerken eng miteinander, um individuelle Ziele wie die gemeinsame Heimat Sauerland optimal zu fördern und die Vision 2030 für die Region bald zu erfüllen.