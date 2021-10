Moderne Stadtvilla mitten im Sauerland

Janine und Timo Bültmann haben mit Wiese und Heckmann ihr Traumhaus realisiert

Das Jahr 2018 werden Janine und Timo Bültmann wohl nie vergessen. Es war ein Glücksjahr für die beiden, denn neben ihrer Hochzeit im Sommer, konnten sie im Herbst endlich ihr Traumhaus beziehen. Die Planungen wurden strikt verteilt: Er Haus. Sie Hochzeit. Und damit sich das junge Paar auf das Wesentliche konzentrieren konnte, stand ihnen mit Wiese und Heckmann ein starker Baupartner zu Seite.

Quelle: Wiese & Heckmann

Mittlerweile hat sich das Paar in ihren eigenen vier Wänden eingelebt. Die 160 Quadratmeter große Stadtvilla mit Doppelgarage ist noch immer ihr absolutes Traumhaus. Janina und Timo Bültmann hatten genaue Vorstellungen, wie ihr Eigenheim aussehen soll und brachten ihre Ideen selbst zu Papier. Dass es ein Haus aus Holz wurde, war Zufall. „Wir haben unsere Zeichnung einer befreundeten Architektin gezeigt, die selbst in einem Holz-Rahmen-Bau von Wiese und Heckmann lebt. Wir waren von ihrem Haus und der tollen Holzdecke begeistert und haben uns dann ein Angebot dort eingeholt“, erzählt Timo Bültmann. Eine Entscheidung, die sie nie bereut haben. Es passte von Anfang an zwischen dem Unternehmen und den Bauherren aus Heringhausen. „Wir haben uns dort einfach wohlgefühlt. Alle waren nett und sind voll auf unsere Wünsche eingegangen. Wir haben uns so gut beraten gefühlt, dass wir dann auch gar kein anderes Angebot mehr eingeholt haben“, erklärt die 29-jährige Reiseverkehrskauffrau. Für sie war es wichtig, dass sie immer einen Ansprechpartner hatten. „Das Unternehmen ist ja ganz in der Nähe und wenn während der Bauphase irgendwelche Fragen aufkamen, waren sie sofort da.“

Im April 2018 lieferte Wiese und Heckmann schließlich die Außenwände inklusive Kunststoff fenster sowie Außen-putz. Drei Tage später stand die Außenhülle und für die Bauherren begann die eigentliche Arbeit. Den Ausbau des Hauses wollten sie in Eigenregie fertig stellen. Eine anstrengende Zeit für das Paar, die sie allerdings nichts missen wollen. „Wir würden alles wieder genau so machen“, meint Timo Bültmann. Doch seiner Frau ist auch klar, dass sie das alles niemals ohne Hilfe geschaff t hätten. „Ohne die Unterstützung unserer Familie wäre das alles sehr schwer geworden.“

Quelle: Wiese & Heckmann

Der Traum hat sich erfüllt

Heute ist das Haus mit seinen 160 Quadratmetern Grundfläche auf zwei Etagen zum echten Wohlfühlort für das Paar geworden. Die moderne Küche ist zum Wohn- und Essbereich offengehalten. Durch die großen, bodentiefen Fensterelemente ist der Mittelpunkt des Hauses lichtdurchflutet und bietet an jeder Stelle einen Zugang zum mehr als 1.000 Quadratmeter großen Garten.

Während im Erdgeschoss noch ein Gästezimmer sowie ein Bad untergebracht ist, befindet sich im Obergeschoss das Schlafzimmer mit abgeteilter Ankleide, sowie das Familienbad und zwei Kinderzimmer. Ihr persönliches Highlight: Die weiß-lasierte Massivholzdecke, die auf beiden Ebenen zu finden ist und die sie auch schon bei ihrer Architektin begeistert hat. Während der Planung entschloss sich das Paar für eine Luftwasserwärmepumpe. Diese nutzt zur Energiegewinnung die Außenluft und kann unabhängig von grundstücks- und wasserrechtlichen Bedingungen eingesetzt Moderne Stadtvillamitten im Sauerlandwerden. Für frische Luft sorgt obendrein eine Lüftungsanlage. Sie säubert und filtert die Frischluft, bevor sie ins Haus gelangt. Für die beiden Allergiker ein echter Pluspunkt. „In unserer alten Wohnung haben uns ständig die Augen gejuckt und wir mussten niesen. Jetzt ist es viel besser. Kein Vergleich mehr zu früher“, beschreibt Janine Bültmann die neue Wohnqualität.

Leistungsumfang

– Entwurf & Bauantrag

– Planungsleistungen & Bauleitung

– Bodenplatte

– Holzrahmenbau

– Fenster

– Außenputz



Hausdaten

– Einfamilienhaus mit Doppelgarage

– Kein Keller

– Dachform: Zeltdach

– Wohn‑ äche ca. 160 m²



Bauweise und Materialien

– Holzrahmenbauweise

– Dämmung mit Mineralwolle

– sichtbare Massivholzdecken (Fichte) über Erdgeschoss und Dachgeschoss, weiß-lasiert

– Kunststofffenster (innen weiß, außen anthrazit) / Kunststoff haustür

– Fassade: weißer Außenputz