Moderne Landfrauen: Veränderung zahlt sich aus

Erfreuliche Nachrichten für den Kreislandfrauenverband im Hochsauerlandkreis: Steigende Mitgliederzahlen und ein reges Interesse beweisen, dass die moderne Herangehensweise der richtige Weg in eine zeitgemäße Entwicklung ist.

Das Klischee der Landfrauen sah bis vor einiger Zeit so aus: Kittelschürze, Backbuch und Gespräche über Gartenpflege und Kindererziehung. Müde belächelt von Außenstehenden, hing den Vereinen und Organisationen ein altmodisches Image an. Dass sich dieses Bild jedoch deutlich verändert hat, zeigt der Kreislandfrauenverband Hochsauerlandkreis (HSK) mit der Veröffentlichung seines neuen Jahresprogramms. Modern, abwechslungsreich und mit praktischen Ansätzen gewinnt der Verband immer mehr Interessenten.

Vor der Tatsache, dass die Vereinten Nationen das Jahr 2026 zum „Internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft“ ausgerufen haben, ist die Entwicklung umso erfreulicher. Als unverzichtbarer Beitrag für ländliche Regionen tragen sie dazu bei, Werte wie Anerkennung, Gleichberechtigung und Traditionen weiterzugeben. Doch auch der Blick in die Zukunft muss gewahrt werden, weshalb das Jahresprogramm bewusst auf Modernität setzt.

KI und Altersvorsorge im Fokus

Frauen in der Landwirtschaft sind mehr als Hausfrauen, die mit cleveren Tipps Küche und Haushalt in Ordnung halten. Sie sind Unternehmerinnen, Innovatorinnen und Investorinnen. Es geht darum, Netzwerke aufzubauen und die Weiterbildung zu stärken. Gleichberechtigung ist weiterhin ein zentrales Thema, welches auf diesem Punkt aufbaut. Auch geht es um die Verhinderung von Altersarmut und darum, Optionen zu finden, dieser vorzubeugen. Finanzierungsthemen und Anlage-Know-how gehören somit auch zu den weitreichenden Themen des neuen Programms.

Die Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Jedoch wird sich zu oft zu spät mit dem Thema beschäftigt. Optionen gibt es viele, die von Immobilienkauf, klassischen Sparplänen bis zum Handel mit Kryptowährung reichen. Der weltweite Run auf die digitalen Coins ist ungebrochen und könnte sogar bisher unentdeckte Interessen wecken. In Bitcoin clever und smart investieren zu können, kann mit etwas Wissen und Erfahrung eine gute Alternative sein, die flexibel und anpassbar ist. Umso wichtiger, dass sich die Landfrauen mit solchen Themen immer stärker auseinandersetzen. Mit Blick auf die Digitalisierung kommen auch immer mehr KI-Themen zum Einsatz. Zeitersparnisse und Optimierungen von Routinen bringen den Alltag auf einen effektiveren Weg, der Raum für neue Projekte schafft.

Quelle: Bild von MichaelWuensch von Pixabay

Fortbildungen für alle Altersgruppen

Bei der Gestaltung des neuen Programms und kommenden Themenangebots wurde darauf Wert gelegt, dass sich alle Altersklassen im Verband abgeholt fühlen. Der Mix aus klassischen Themen und modernen Vorträgen zeigt, dass Veränderungen Chancen und persönliche Vorteile bringen können. Sich vor dem Wandel der Zeit zu verstecken, bringt im Zweifel nur Nachteile und lässt den Anschluss an die aktuelle Zeit verlieren.

Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Frauen im Vergleich zu Männern immer noch unter deutlich mehr gesellschaftlichen Nachteilen leiden, ist das ein brandaktuelles Thema. Zu wissen, wie man die Finanzen selbst in die Hand nimmt und den persönlichen Bedürfnissen anpasst, wird für Frauen immer wichtiger. Dabei geht es um Selbstständigkeit und Unabhängigkeit.

Sich finanziell auf eigene Beine zu stellen, ist wichtiger denn je. In gemeinsamer Runde unterstützen sich die Landfrauen, bringen Projekte ins Rollen und engagieren sich gesellschaftlich. Heute wird solch eine Gemeinschaft auch unter dem deutlich griffigeren Namen Female Empowerment gelistet. Doch der Kreislandfrauenverband im Hochsauerlandkreis hat die Definition dieses Titels schon deutlich länger im Programm.

