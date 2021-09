Moderne Badezimmergestaltung – Tipps und Ideen zur Umsetzung

Entspannung, Komfort, Wellness: Das Badezimmer soll für die meisten Menschen ein hygienischer Ort zum Wohlfühlen sein. Dabei wird der intime Rückzugsort immer wohnlicher und bietet ein angenehmes Spa-Erlebnis für erholsame Momente. Neben den passenden Wandverkleidungen und Bodenbelägen spielen hierfür auch Möbel, Accessoires, Lichtquellen sowie funktionale Ausstattungen eine Rolle. In den letzten Jahren geht der Trend immer mehr Richtung Modernität und Innovation – Bäder verfügen über neue Smart-Home Systeme, luxuriöse Design-Elemente und spezielle Installationen. Wie sich eine moderne Badezimmergestaltung am besten umsetzen lässt und welche Ausstattungen auf keinen Fall fehlen sollten, steht hier.

Geeignete Böden und Wandverkleidungen für den modernen Stil

Für die moderne Gestaltung des Badezimmers sind Farben und Muster an Wand und Boden von Bedeutung: Um aus dem Bad einen gemütlichen Wohn- und Wohlfühlbereich zu schaffen, eignen sich Wandfarben wie Orange, Lila oder Dunkelrot gut, die eine warme Atmosphäre unterstreichen. Einen Hauch von Luxus versprühen Tapeten mit Mustern und Effekten in schönen Gold- oder Bronzetönen. Wer es natürlich und trotzdem wohnlich haben möchte, streicht seinen Raum in Sandtönen wie Beige, Creme und Taupe. Auch trendige Grüntöne sind absolut zeitgemäß und vermitteln ein Naturfeeling – ob Limettengrün, Olivgrün oder Waldgrün. Auf der Suche nach einem geeigneten Bodenbelag gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten: Ein Hingucker sind große, farbige Fliesen mit dekorativen Mustern und Strukturen, die zudem gleichzeitig den Raum optisch vergrößern. Ein behagliches Ambiente zaubert ein schöner Holzboden. Dieser besitzt einen natürlichen Charakter und sorgt für Wärme im Raum. Da das Badezimmer allerdings ein Nassbereich ist, eignen sich nicht alle Holzsorten. Verwendet werden können Holzarten wie Teakholz, Jotoba oder auch Merbau.

Diese Möbel und Badaccessoires verleihen der Einrichtung eine moderne Note

Auch mit den richtigen Möbeln lässt sich das Badezimmer schnell verändern und mit modernem Akzent aufwerten. Der zeitgemäße Stil besticht durch klare Linien und reduzierte Formen: Hochschränke, Unterschränke und Regale im geradlinigen und schlichten Design sind eine geeignete Wahl für das Interieur. Auch Varianten in griffloser Optik und mit schicken Hochglanz-Fronten fügen sich gut in die moderne Badezimmereinrichtung ein. Daneben sind Badmöbel mit Holzelementen wie Ablagen oder Türen sowie auch dekorativen Einsätzen aus Milchglas ein zusätzliches Highlight. Als weiteres Must-Have darf ein großer Spiegel über dem Waschbecken nicht fehlen. Im Trend sind flache Modelle in rund oder eckig mit einer integrierten LED-Beleuchtung. Dekorative Badaccessoires verleihen der Einrichtung ebenfalls einen besonderen Charme und sorgen für einen modernen Wohlfühl-Look. Ein echter Blickfang sind Handtuchstangen, Fönhalter und WC-Garnituren für die Wand in Chromoptik, die sich mit einem passenden Kleber ohne Bohren montieren lassen. Seifenspender mit Milchglaseinsätzen, Duschkörbe und Ablageschalen im matten Oberflächendekor sowie schwenkbare Kosmetikspiegel zählen ebenfalls zu den modernen Accessoires im Badezimmer. Schöne Ergänzungen sind auch Deko-Objekte wie Kerzen, Bilderrahmen, kleine Pflanzen und Figuren.

Tolle Lichtakzente setzen mit einer zeitgemäßen Beleuchtung

Für eine stimmungsvolle und behagliche Atmosphäre im Bad ist die Beleuchtung von maßgeblicher Bedeutung. Dabei soll das Licht nicht nur für Gemütlichkeit sorgen, sondern auch einen funktionalen Nutzen erfüllen. Um beiden Ansprüchen gerecht zu werden, eignen sich puristische Deckenspots, die sich nach persönlichem Geschmack an verschiedenen Stellen in der Decke einsetzen lassen – so können bestimmte Bereiche gezielt ausgeleuchtet werden. Für eine indirekte und stimmungsvolle Beleuchtung empfiehlt es sich, einen Spiegel zu hinterleuchten. Modern und interessant sind zudem beleuchtete Nischen, die einen besonderen Akzent im Raum setzen. Eine weitere Alternative sind LED-Stripes: Diese werden nach persönlichem Geschmack an der Wand oder Decke im Bad angebracht und sorgen für eine schöne Lichtstimmung.

Freistehende Badewannen und begehbare Duschen mit Funktionen

Ein Highlight in jedem Badezimmer sind freistehende Badewannen: Sie begeistern durch einen edlen Look und werden zum optischen Mittelpunkt im Raum. Dabei können sie in verschiedenen Formen und Materialien ausgewählt werden. Je nach Modell verfügen die Wannen über Massagedüsen oder auch eine Wasserheizung. Für ein tolles Spa-Erlebnis im eigenen Zuhause gibt es zudem Badewannen mit einer Dampffunktion, die eine entspannte Wirkung auf den Körper haben. Eine weitere Ausstattung für das moderne Bad sind begehbare und bodengleiche Duschen: Sie überzeugen durch einen hohen Komfort und ermöglichen einen leichten Ein- und Ausstieg. Dazu bietet die Duschvariante viel Bewegungsfreiheit und lässt gleichzeitig den Raum größer erscheinen. Für ein erhöhtes Wohlbefinden gibt es Duschsysteme mit speziellen Funktionen wie integrierten Wellnessprogrammen sowie auch unterschiedlichen Strahlarten wie Massage-, Regen- oder Softstrahl. Auch Wassersparfunktionen und eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung gehören zu den modernen Besonderheiten.