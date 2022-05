In Grafschaft rollen die Züge

Die Tag-Nacht-Simulation wechselt alle 24 Minuten, in der Nachtphase mal mit Höhenfeuerwerk hinter der Altstadt oder mit Gewittersimulation. Im Anschluss an das Gewitter beginnt der Feuerwehreinsatz mit fünf Feuerwehrfahrzeugen, weil der Blitz in eine Lagerhalle eingeschlagen ist. Gesteuert werden die Züge, die Autos und die Lichteffekte mittels vier Computern, der Steuersoftware iTrain und den Steuerbausteinen von LokstoreDigital. Die komplette Steuerung wurde 2019/2020 auf neuesten Stand gebracht.

Bis heute wurde in 63.000 Arbeitsstunden Material im Wert von 193.000 € verbaut. Das wurde durch Zuschüsse, Spenden und Werbetafeln, aber vor allen Dingen aus Mitgliedsbeiträgen der Mitglieder finanziert. Die laufenden Kosten werden größtenteils durch die Eintrittsgelder finanziert, die mit 4 € pro Erwachsenen im Vergleich zu anderen ähnlich großen Modellbahnanlagen noch recht niedrig sind. Zu besichtigen ist die MODELLBAHN AM ROTHAARSTEIG im Schmallenberger Ortsteil Grafschaft Am Stünzel 4a jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr, sowie an den meisten Feiertagen.

Aktuelle Daten zur Anlage:

Materialwert: 193.000 € ohne Arbeitslohn • Bauzeit bis jetzt: 63.000 Stunden

MODELLBAHN AM ROTHAARSTEIG

Am Stünzel 4a · 57392 Schmallenberg-Grafschaft

Telefon: 02972/978245 oder 0171/2144659