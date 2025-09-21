Mode. Freude. Sauerland.

Polo Ralph Lauren für Männer und Kinder

Margit Pheiler erweitert ihr Fashion-Angebot in Schmallenberg und im 5-Sterne-Superior Hotel Deimann mit topaktuellen Kollektionen, persönlicher Beratung und Lifestyle pur.

Fashion-Hotspot mit Herz und Style



Unter dem Motto „Fashion mit dem gewissen Etwas“ blickt Inhaberin Margit Pheiler in ihrem Traditionshaus Marquita auf über 35 Jahre Knowhow. Ob Business-Look, Casual-Chic oder festliche Garderobe, hier trifft exquisite Designerqualität auf Persönlichkeit und Service, der seinesgleichen sucht.



Zwei Standorte, ein Erlebnis



Hauptgeschäft Schmallenberg (Weststraße 55): Liebevoll eingerichtete Boutique mit hauseigenem Bistro und luftiger Terrasse. Perfekt für eine Fashion-Pause bei feinem Kaffee.



Marquita im Hotel Deimann (Winkhausen): Exklusives Shopping-Ambiente im 5-Sterne-Superior-Romantik-Hotel. Hier verschmilzen luxuriöses Hotel-Flair mit feinster Modeauswahl.



Neu: Polo Ralph Lauren für Men und Kids



Frischer denn je: Marquita erweitert ihr Premium-Sortiment um die Kultmarke Polo Ralph Lauren – erstmals in der Region für Herren und Kinder. Sportive Polos, klassische Streifen und moderne Casual-Pieces bringen amerikanisches Flair direkt ins Sauerland. Demnächst vom Babyalter bis Kinder bis 12 Jahre.Exklusive Designer und Insider-Tipps



Von Marc Cain über Thomas Rath bis hin zu ausgewählten Newcomern: Jede Kollektion wird persönlich von Margit Pheiler kuratiert. Sie kennt die Passformen, Materialien und aktuellen Trends genau und weiß, was Ihnen steht. Auf Wunsch gibt’s individuelle Farb- und Stilcoachings „on the spot“.



Events und Lifestyle



Regelmäßige Fashion-Abende, Jubiläumsaktionen und Sonderpräsentationen – zuletzt das glanzvolle 35-Jahre-Geburtstags-Special mit exklusiven Einblicken in die neue F/S-Kollektion. Freuen Sie sich auf die nächste Runway-Night direkt bei Marquita!



Ihr Fashion-Vorteil im Schmallenberger Sauerland



Wer Wert auf Qualität, Stil und persönlichen Service legt, findet bei Marquita das Rundum-sorglos-Paket: Zwei Standorte, ein Team, unendliche Styling-Möglichkeiten. Jetzt vorbeischauen und die neue Polo Ralph Lauren-Kollektion erleben!

