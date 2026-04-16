MMB: Von Olympia-Gold zur perfekten Erholung.

Laura Nolte vertraut auf Stressless

Höchstleistung beginnt mit Regeneration. Wer im entscheidenden Moment funktionieren will, braucht Phasen bewusster Erholung. Genau darauf setzt Olympiasiegerin Laura Nolte – nicht nur im Training, sondern auch im Alltag. Entspannung ist für sie kein Luxus, sondern Teil eines professionellen Gesamtkonzepts.



Stressless-Sessel stehen seit Jahrzehnten für ergonomische Präzision, skandinavisches Design und spürbaren Komfort. Jeder Sessel wird individuell auf Körpergröße, Sitzposition und persönliche Vorlieben abgestimmt – für maximale Entlastung von Rücken, Nacken und Muskulatur. Dieses Prinzip der perfekten Anpassung überzeugt nicht nur Spitzensportler, sondern alle, die Wert auf gesundes Sitzen legen.

Quelle: MMB

Bei MMB Möbel Markt Bestwig wird dieses Qualitätsversprechen erlebbar. Als regionaler Stressless-Partner bietet MMB eine persönliche, fachkundige Beratung und ausreichend Zeit zum Probesitzen. Unterschiedliche Modelle, Funktionen und Lederqualitäten lassen sich in Ruhe vergleichen – bis der Sessel passt wie maßgeschneidert.



So wird Entspannung zur bewussten Entscheidung. Und aus einem Sessel ein verlässlicher Begleiter für jeden Tag.