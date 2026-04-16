MMB: Von Olympia-Gold zur perfekten Erholung.

Quelle: Möbel Markt Bestwig
Laura Nolte vertraut auf Stressless
Höchstleistung beginnt mit Regeneration. Wer im entscheidenden Moment funktionieren will, braucht Phasen bewusster Erholung. Genau darauf setzt Olympiasiegerin Laura Nolte – nicht nur im Training, sondern auch im Alltag. Entspannung ist für sie kein Luxus, sondern Teil eines professionellen Gesamtkonzepts.
Stressless-Sessel stehen seit Jahrzehnten für ergonomische Präzision, skandinavisches Design und spürbaren Komfort. Jeder Sessel wird individuell auf Körpergröße, Sitzposition und persönliche Vorlieben abgestimmt – für maximale Entlastung von Rücken, Nacken und Muskulatur. Dieses Prinzip der perfekten Anpassung überzeugt nicht nur Spitzensportler, sondern alle, die Wert auf gesundes Sitzen legen.
Bei MMB Möbel Markt Bestwig wird dieses Qualitätsversprechen erlebbar. Als regionaler Stressless-Partner bietet MMB eine persönliche, fachkundige Beratung und ausreichend Zeit zum Probesitzen. Unterschiedliche Modelle, Funktionen und Lederqualitäten lassen sich in Ruhe vergleichen – bis der Sessel passt wie maßgeschneidert.
So wird Entspannung zur bewussten Entscheidung. Und aus einem Sessel ein verlässlicher Begleiter für jeden Tag.