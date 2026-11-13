Mittelstand trifft Start-ups

Innovative Geschäftsideen und neue Investitionschancen beim Basecamp-Festival

Innovative Geschäftsideen, spannende Pitches und neue Kontakte: Am 19. November lädt das Basecamp-Festival nach Sundern ein. Auch für etablierte Unternehmen und potenzielle Investoren bietet die Veranstaltung interessante Einblicke in die regionale Gründungsszene.

Wenn junge Geschäftsideen auf unternehmerische Erfahrung treffen, können daraus neue Kooperationen und gemeinsame Projekte entstehen. Genau hier setzt das Basecamp-Festival an, das am Donnerstag, 19. November 2026, ab 18 Uhr in der SKS Orange World in Sundern stattfindet. Die Veranstaltung bringt Gründerinnen und Gründer, Start-ups, etablierte Unternehmen und Gründungsinteressierte aus der Region zusammen. Interessierte können sich für die kostenlose Veranstaltung über die Website www.basecamp-startup.de anmelden.

Im Mittelpunkt des Festivals steht eine Pitch-Session, bei der junge Gründerinnen und Gründer ihre Geschäftsideen und Start-ups vorstellen. Innerhalb weniger Minuten präsentieren sie ihre Konzepte und geben Einblicke in innovative Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie potenzielle Investoren bietet sich damit die Gelegenheit, vielversprechende Ideen frühzeitig kennenzulernen und mögliche Ansatzpunkte für Kooperationen oder Investitionen zu entdecken.

Den Auftakt des Abends gestaltet der ehemalige Spitzentriathlet und Motivationsexperte Andreas Niedrig. In seinem Impulsvortrag berichtet er von seinem außergewöhnlichen Lebensweg, der ihn aus der Drogenabhängigkeit bis an die Spitze des internationalen Triathlonsports führte. Dabei geht es insbesondere um Motivation, Durchhaltevermögen und den Mut, Herausforderungen anzunehmen – Eigenschaften, die auch für unternehmerischen Erfolg von Bedeutung sind.

Neben den Impulsen und Präsentationen steht vor allem der persönliche Austausch im Fokus. Das Festival bietet Raum, um Kontakte zwischen der regionalen Wirtschaft und der Start-up-Szene zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Gerade für mittelständische Unternehmen können sich aus dem Austausch mit jungen Gründerinnen und Gründern neue Ideen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben.

Mit dem Basecamp-Festival möchte die regionale Start-up-Initiative Basecamp die Gründungskultur in der Region stärken und Menschen mit Unternehmergeist miteinander vernetzen.