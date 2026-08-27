Mittelgebirge gewinnen: Wandermonitor bestätigt den eingeschlagenen Kurs

Während sich der deutsche Inlandsreisemarkt insgesamt zuletzt eher verhalten entwickelte, bleibt die Wanderintensität ausgesprochen stabil und legt auf hohem Niveau sogar noch leicht zu. Für Willingen bestätigt das die strategische Ausrichtung: Wandern gehört zu den zentralen Themen im Bereich „Aktiv & Natur“.

68,2 Prozent der Befragten wandern mehrmals pro Woche oder mehrmals im Monat. Besonders gut passen die aktuellen Präferenzen zum Profil der Urlaubsdestination Willingen. 67,3 Prozent bevorzugen das Mittelgebirge. Gleichzeitig stehen kompakte Touren hoch im Kurs: Der Schwerpunkt liegt zwischen fünf und 15 Kilometern. Willingen bietet dafür eine breite Auswahl an Rundwanderwegen, ist aus wichtigen Quellmärkten gut erreichbar und verfügt mit längeren Touren wie dem Uplandsteig zugleich über Möglichkeiten für mehrere Tagesetappen.

Das eröffnet auch Potenzial für längere Aufenthalte. Im Durchschnitt bleiben Gäste derzeit 2,5 Tage in Willingen. Attraktive Wanderangebote können zusätzliche Urlaubstage schaffen und damit die Aufenthaltsdauer erhöhen.

Natur erleben und den Urlaub genießen

Mit 97,5 Prozent bleibt das Naturerlebnis das mit Abstand wichtigste Wandermotiv. 87,9 Prozent wollen sich bewegen und aktiv sein, 77,6 Prozent etwas für ihre Gesundheit tun. Auch Erholungsmotive wie Stressabbau, den Alltag vergessen oder den Kopf freibekommen spielen eine wichtige Rolle.

Willingen verbindet diese Wünsche mit einem vielseitigen Urlaubsumfeld. Nach der Wanderung bieten Wellness- und Gesundheitsangebote wie Kneipp und Yoga, das neue Lagunen-Erlebnisbad oder die Gastronomie zahlreiche Möglichkeiten, das Urlaubserlebnis abzurunden.

Bei der Angebotsentwicklung setzt die Tourist-Information gezielt auf die Wünsche ihrer Gäste. Martina Lohmann ist in der Tourist-Information Willingen für Marketing und Produktentwicklung zuständig: „Wandern ist eines unserer wichtigsten Themen– und erfreut sich zunehmender Nachfrage. Wir kennen die Wünsche unserer Gäste und entwickeln Angebote, die genau dazu passen – und das kommt gut an“, weiß Lohmann.

Besondere Chancen ergeben sich im Frühjahr und Herbst. Der Wandermonitor weist Mai und Oktober als besonders starke Wandermonate aus. Damit passt Wandern sehr gut zur Willinger Saisonstruktur. Wanderangebote und gezielte Werbung in den Quellmärkten können gerade in diesen Monaten zusätzliche Reiseanlässe schaffen.

Quelle: Tourist-Information Willingen, Jonas Dülberg

Wandern schafft Wertschöpfung

Auch wirtschaftlich ist der Wandertourismus für Urlaubsdestinationen attraktiv. Laut Wandermonitor sind die Ausgaben der Wandernden seit 2016 weiter gestiegen, besonders für Gastronomie sowie Lebensmittel und Getränke. Im Durchschnitt geben Wanderer 60,54 Euro pro Tag aus. Bei Mehrtageswanderern im Urlaub sind es einschließlich Unterkunft 161,90 Euro pro Tag. Allein auf die Gastronomie entfallen bei dieser Gruppe durchschnittlich 52,42 Euro. Davon profitieren in Willingen Gastronomie und Einzelhandel ebenso wie Freizeitbetriebe und Gastgeber.

„Wandern bringt Gäste in die Region und schafft Wertschöpfung weit über den Weg hinaus“, betont Tourismusdirektor Norbert Lopatta. „Davon profitiert die gesamte örtliche Wirtschaft direkt und indirekt – von Beherbergung und Gastronomie über den Handel bis zu Freizeit- und Gesundheitsangeboten. Wir haben in Willingen genau die Mischung, die Wanderer brauchen und sich für ihren Urlaub wünschen: eine gute Wanderinfrastruktur, Naturerlebnis und Angebote, die den Aufenthalt zusätzlich bereichern, wie das neue Lagunen-Erlebnisbad und vieles mehr.“

Wandermonitor

Der Wandermonitor ist eine bundesweite Langzeituntersuchung zum Wanderverhalten in Deutschland. Er erfasst regelmäßig, wie häufig Menschen wandern, welche Strecken und Landschaften sie bevorzugen, welche Motive sie antreiben und welche Anforderungen sie an Wege, Angebote und Destinationen stellen. Die Ergebnisse liefern Wanderdestinationen wichtige Hinweise für Angebotsentwicklung, Infrastruktur, Marketing und Zielgruppenansprache. Die aktuelle Ausgabe ist kürzlich erschienen. Grundlage sind Befragungen von Wandernden direkt während oder nach ihrer Tour. Befragt wurden 1.079 Wandernde, und zwar online während oder direkt nach einer Wanderung. Die Erhebung lief vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025.