„Mittagsstunde“ – Wandel der Dörfer

Früher war alles besser!? Sicher nicht! Aber vieles war ganz anders, vor allem auf dem Dorf. Für Mittwoch, 2. November um 18 Uhr laden der Kreisheimatbund Olpe, der Westfälische Heimatbund (WHB) und das LWL-Medienzentrum für Westfalen zu einem besonderen Filmabend ein, der genau das thematisiert. Im JAC-Kino Attendorn, Am Zollstock 8, wird der Film „Mittagsstunde“ nach dem gleichnamigen Roman von Dörte Hansen gezeigt.

Die Familiengeschichte rund um Heimat, Veränderung und Stillstand auf dem Dorf bietet Anlass, den tiefgreifenden Wandel ländlicher Räume in den Blick zu nehmen und über deren Zukunft zu diskutieren.

Der Film von Grimme-Preisträger Lars Jessen erzählt die Geschichte des 47-jährigen Uni-Dozenten Ingwer (Charly Hübner), der in sein Heimatdorf zurückkehrt, um dort ein Sabbatjahr zu verbringen und sich um seine alten Eltern zu kümmern. Doch den Ort seiner Kindheit erkennt er kaum wieder: die Straßen menschenleer, keine Dorfschule, kein Tante-Emma-Laden, keine alte Kastanie auf dem Dorfplatz, keine Störche mehr, auf den Feldern wächst nur noch Mais, aus gewundenen Landstraßen wurden begradigte Schnellstraßen.

Obwohl in Nordfriesland spielend, beschreibt der 97-minütige Spielfilm Entwicklungen, die sich ebenso in Südwestfalen beobachten lassen: den Strukturwandel, die ökologischen Folgen der Flurbereinigung und Dorferneuerung, das Verschwinden von Geschäften und Gasthöfen, den Dialektverlust (die gezeigte Fassung enthält einige Szenen auf Plattdeutsch mit Untertiteln), die Veränderung des Generationen­verhältnisses und ganz allgemein den immer schnelleren Wandel der gewachsenen Dorfkultur.

Prof. Dr. Markus Köster, Leiter des LWL-Medienzentrums, führt in den Film ein. An die Vorführung schließt sich eine Diskussionsrunde an, in der Herausforderungen und neue Perspektiven für vitale Dörfer beleuchtet werden. WHB-Geschäftsführerin Dr. Silke Eilers begrüßt dazu Prof. Dr. Ulrich Harteisen, der an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen Regionalmanagement und regionale Geographie lehrt, Birgit Haberhauer-Kuschel, stellvertretende Vorsitzende des Sauerländer Heimatbundes sowie Andrea Arens, Vorsitzende des Kreisheimatbundes Olpe.

Eintritt:

Für Mitglieder des Kreisheimatbundes Olpe und des Westfälischen Heimatbundes mit jeweils einer Begleitperson frei, Anmeldung erforderlich bis zum 26.10.2022 unter whb@whb.nrw

Für Nicht-Mitglieder zum regulären Eintrittspreis, www.jac-kino.de, Anmeldung beim WHB nicht erforderlich

Wer sich am Kinoabend entschließt, Mitglied im Kreisheimatbund Olpe zu werden (http://www.kreisheimatbund-olpe.de), erhält ebenfalls freien Eintritt und dazu kostenlos die drei Ausgaben der Zeitschrift „Südsauerland – Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe“ 2022 im Wert von 15 Euro.

Parken: Vor dem Kino gibt es 80 kostenfreie Parkplätze.

Weitere Infos zum Film: