Mitmachen beim Fotofestival in Schmallenberg

Beim „Fotofestival Schmallenberg“ im Rahmen des Förderprojektes „Dritter Ort Schmallenberg“ werden vom 19. August bis zum 18. September verschiedene zeitgenössische Positionen der Fotografie präsentiert. Damit die Zuschauer selbst aktiv werden können, zeigen die ausstellenden Künstler in verschiedenen Workshops ihre Techniken und Arbeitsweisen.

Nassplattenfotografie und historische Edeldruckverfahren

In einem zweitägigen Workshop erklärt der Fotograf Christian Klant, der seine Serie „Places of Resonance – Seelenorte in Südwestfalen“ in Holthausen ausstellt, am 27. und 28. August die historische Technik der Nassplattenfotografie. Die Teilnehmenden erlernen in den Räumen der Jugendkunstschule und draußen den Umgang mit der Großformatkamera, arbeiten in einer Dunkelkammer und beschichten, belichten und entwickeln eigene Porträtaufnahmen. Mit dem im Lenneatelier und im Kunsthaus ausstellenden Künstler Anno Weihs können am 26. August vor Ort eigene Cyanotypien gestaltet werden. Die kameralose Technik aus den Anfängen der Fotografie, als historisches Edeldruckverfahren, schafft Lichtzeichnungen, die neben dem Motiv aus Naturfundstücken, die Bedingungen des Himmels, der Sonne, des Bodens und der umgebenden Natur einbeziehen.

Quelle: Christian Klant Wet-Plate-Workshop

Foto: © Christian Klant

Rechtes Licht, gute Orte und „Kleine Freiheit“

Der Fotograf Klaus-Peter Kappest, der im Rahmen des Festivals im öffentlichen Außenraum seine neue Serie „Gute Orte“ ausstellt, geht mit seinen Workshopteilnehmern ebenfalls in die Natur, um am 11. September das frühherbstliche Licht zu einzufangen. Zeichnen mit Licht, ein Motiv ins rechte Licht zu rücken und Bilder, bei denen das Licht selbst zum Thema wird, können mit vielen Tipps und Tricks praktisch erprobt werden.

Interessierte können sich für die drei Workshops ab sofort online anmelden unter www.dritter-ort-schmallenberg.de/fotofestival oder sich per E-Mail an kulturbuero@schmallenberg.de sowie telefonisch unter 02972/980-244 im Kulturbüro melden. Weitere Informationen und Preise sind auf der Internetseite des Festivals und in den ausliegenden Broschüren zu finden.

Quelle: kosmos kosmos bw lumen 4 3×4 4632 x 6176.

Foto: © Anno Weihs / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Das Team von „Kleine Freiheit“ als Kooperationspartner des Fotofestivals, richtet ebenfalls vielseitige Workshops in der Eventlocation in Fleckenberg aus. Neben Workshops zu Social Media, Grundlagen der Fotografie und Foodfotografie mit Björn Lülf, Carina Faust und Patricia Geißler, ist ein besonderes Highlight der zweitägige Workshop mit dem Werbefotografen und Regisseur Simon Puschmann aus Hamburg, am 10. und 11. September. Angelehnt an seine Serie „Wastelands“, gestaltet Puschmann gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine elegante Komposition aus schlichtem Abfall und schafft damit ein ungewöhnliches Porträt von Schmallenberg. Die Anmeldungen zu den Workshops der Kleinen Freiheit sind über die Internetseite www.unsere-kleine-freiheit.de möglich. Auch alle Details zu den Kursen sind hier zu finden. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Projekt „DRITTE ORTE – HÄUSER FÜR KULTUR UND BEGEGNUNG IM LÄNDLICHEN RAUM“. Kappest_KPK_1093491

Titel – Foto: © Klaus-Peter Kappest