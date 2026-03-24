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Mitgliederversammlung des KSB HSK

Am 17. März fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Kreissportbundes HSK e.V. im Rathaus Bestwig mit rund 60 Vereinsvertreterinnen und -vertretern statt.

24. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: KSB HSK

Am 17. März fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Kreissportbundes HSK e.V. im Rathaus Bestwig mit rund 60 Vereinsvertreterinnen und -vertretern statt.

Nach einem Grußwort von Landrat Thomas Grosche referierte David Feldmann (VIBSS-Referent des Landessportbundes NRW) zum Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in Sportvereinen.

Der Vorsitzende Detlef Lins berichtete anschließend über die Tätigkeiten und Handlungsfelder des KSB im Jahr 2025, unter anderem in den Bereichen Qualifizierung, Vereinsberatung, Veranstaltungen, Gewaltprävention sowie Integration und Inklusion durch Sport. Weitere Berichte kamen von den Beauftragten für Gleichstellung, gute Verbandsführung sowie der Ständigen Konferenz der Stadt- und Gemeindesportverbände im HSK.

Der stellvertretende Vorsitzende Christian Eickelmann stellte den Jahresabschluss und die Wirtschaftsplanung vor, die einstimmig verabschiedet wurden.

Bei den Vorstandswahlen wurde Andreas Hester als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt, Christina Brixner wurde neu in dieses Amt gewählt.

Zum Abschluss dankte Detlef Lins allen Anwesenden für ihr Engagement im Sport.

Quelle: KSB HSK
Jörg Salinus (Sprecher der SSV/GSV), Michael Kaiser (hauptamtlicher Geschäftsführer), Christian Eickelmann (stellv. Vorsitzender), Andrea Eickelmann (Beauftragte für Gleichstellung), Andreas Hester (stellv. Vorsitzender), Christina Brixner (stellv. Vorsitzende), Detlef Lins (Vorsitzender)
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