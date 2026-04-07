Miteinander ins Gespräch kommen – Erste Aktion „FreiZeitFrauen“

FeiZeitFrauen: AG Starke Frauen lädt zum „Speed Dating für Frauen“ am 15. April ein

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ des Stadtmarketing Vereins führt an jedem 15ten eines Monats die Aktion „FreiZeitFrauen“ durch. Eingeladen sind Frauen, die gerne Kontakte knüpfen, sich austauschen oder einfach nur einen schönen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten. Die Veranstaltungen werden schlicht, aber effektiv geplant und sollen thematisch attraktiv für möglichst viele sein. Alle können jederzeit neu hinzu kommen oder mal wegbleiben, ganz wie es in die persönliche Lebensplanung passt. Die FreiZeitFrauen stehen allen Frauen offen – ganz egal, wie alt sie sind oder welchen Hintergrund sie haben.

Beim Thema „Speed Dating für Frauen“ sollen sowohl das Kennenlernen als auch der Spaß-Faktor im Vordergrund stehen. „Die Frauen haben jeweils fünf Minuten, um ihr Gegenüber kennen zu lernen, dann werden die Plätze reihum gewechselt und neue Gesprächspaare gebildet. Karten mit Vorschlägen für Fragen und Gesprächseröffnungen helfen allen, für die „Small Talk“ ein rotes Tuch ist“, erläutert Anja Wüllner, Mitglied der Arbeitsgruppe „Starke Frauen“. Im Anschluss an das „Speed Dating“ gibt es ausreichend Zeit, um sich weiter auszutauschen. Aus Planungsgründen bitten die Veranstalterinnen um Anmeldung unter https://beteiligung.nrw.de/k/1023875. Kurzentschlossene sind auch ohne Anmeldung herzlich willkommen.