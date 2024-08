Hochsauerlandkreis. Knapp 18 Millionen Menschen leben in Nordrhein-Westfalen – und dennoch leiden viele Menschen. Ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen soll nun im Kampf gegen Einsamkeit unterstützen.

Mit dem Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für Engagement“ werden jedes Jahr engagierte zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen in ihrer Arbeit unterstützt. In diesem Jahr lautet das Schwerpunktthema: „Miteinander engagiert – Du+Wir=Eins. Nordrhein-Westfalen gegen Einsamkeit.“ Gefördert werden Projekte, die sich direkt an Menschen richten, die von Einsamkeit betroffen oder bedroht sind, wie die Schaffung von Begegnungsorten oder Angeboten, um wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Denkbar sind auch Fortbildungen für Engagierte, um für das Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und Strategien gegen Einsamkeit für das eigene Vereinsleben zu entwickeln. Auch Maßnahmen gegen Diskriminierung, Mobbing und für Toleranz und Integration können das Miteinander stärken und dadurch zur Prävention von Einsamkeit beitragen.

Anträge auf Förderung können ab dem 19.08.2024 über das Online-Förderportal engagementfoerderung.nrw gestellt werden. Zusätzlich wird am 19.08.2024 eine Informationsveranstaltung zum Förderprogramm von Seiten der Landesservicestelle angeboten. Diese wird auch um Nachgang als untertiteltes Video verfügbar sein.