Mit Zimmermann Haus das eigene Traumhaus realisieren

„Jedes neue Haus/Projekt ist so individuell wie der Mensch, der dahintersteht“, sagt Matthias Pape von Zimmermann Haus in Schmallenberg. Für ihn ist die Zusammenarbeit mit den Bauherren immer wieder anders, aber stets unglaublich spannend.

So ist es ihm auch mit Thorsten Schulte und seiner Lebensgefährtin Katharina Schmidt ergangen. In Oberhenneborn hat das Paar in diesem Jahr sein Traumhaus errichten lassen. Beide sind – wie geplant -Anfang August eingezogen. Auch ein wenig stolz, “ein für uns so großes Projekt gemeistert zu haben.”

Quelle: Zimmermann Haus

“Unser Plan war es von vornherein, in ein möglichst fertiges Haus ‚ohne noch vorhandene Baustellen’ zu ziehen und das haben wir auch geschafft.“ Den Traum vom eigenen Haus haben viele Menschen. Matthias Pape weiß, dass der Weg dorthin selten einfach ist: „Vieles muss berücksichtigt, Kleingedrucktes gelesen und Gesetzespassagen richtig verstanden werden. Es gibt so vieles, was beachtet werden muss, das kostet viel Geduld und Zeit.“ Wichtig für Bauherren, sich dann auch für den richtigen Anbieter zu entscheiden. Das Oberhenneborner Paar hat für sich die richtige Entscheidung getroffen: „Uns war nach viel Recherche und Vergleich von vielen Anbietern letztlich wichtig, dass wir mit einem lokalen Anbieter bauen und somit immer einen greifbaren Ansprechpartner in der Nähe haben. Die Firma Zimmermann Haus hat uns von Anfang an ‚an die Hand genommen’ und uns während der ganzen Bauphase super begleitet.“

Lösungsorientiert und im Sinne des Kunden

Das Bauherrenpaar hatte sich schon im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Die Grundrissplanung setzten sie dann – nach ihren Bedürfnissen – mit der Architektin, Petra Schirmer von Zimmermann Haus, um. Dann konnten die Bauherren beobachten, wie aus den Planungen – auf Papier bzw. am Computer – das schöne Haus mit Holzverschalung in Oberhenneborn entstand. Ein spannender Prozess für alle Beteiligten. „Betrachten wir heute rückblickend unsere ersten eigenen Skizzen zum Eigenheim, dann haben wir, um einige gute Ideen von Petra Schirmer ergänzt, genau unser Traumhaus realisieren können. Natürlich gab es während der Bauphase immer mal wieder Probleme, die es zu lösen galt. Aber auch da muss man wirklich sagen, dass Christian Himmelreich, der Bauleiter, immer lösungsorientiert und in unserem Sinne die Probleme aus der Welt geschaffen hat.“

Quelle: Zimmermann Haus

Bei der Planung mussten nicht nur das Wohnen, sondern auch die selbständige Tätigkeit und damit das Homeoffice und die Hobbys im Grundriss vereint werden: „Wir haben mit einem großzügigen Büro im Erdgeschoss alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Das Büro ermöglicht es mir, in meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Grafiker auch Kunden zu empfangen, ohne dass diese durch die privaten Räume gehen müssen. Zudem haben wir alle Räume im Haus entsprechend mit Netzwerk-Anschlüssen ausgestattet, um auch dort unabhängig arbeiten zu können“, berichtet Thorsten Schulte.

Als „Kellerersatz“ wurde ein ziemlich großes Garagengebäude direkt an das Haus angebaut, so dass das Bauherrenpaar immer auf kurzen und trockenen Wegen direkt in das Haus kommen kann. Auch der Hauswirtschaftraum im EG ist sehr zentral gelegen und sorgt zusätzlich für kurze Wege. Es mangelt also nicht an Bewegungsfreiraum. Insgesamt sind die Räume, wie der Bauherr berichtet „alles in allem recht großzügig geschnitten und wir freuen uns über unseren großen Garten von rund 600 m² mit direktem Zutritt aus Küche und Wohnzimmer.“

Wie wichtig eine gute Planung für die Zukunft ist, weiß das junge Bauherrenpaar auch: „Ja, auch das war für uns ein Thema bei der Planung (wenn auch nicht das Wichtigste). Unser Erdgeschoss ist so geplant, dass aus dem jetzigen Büro im Grunde jederzeit ein Schlafzimmer entstehen könnte. Auch das Gäste-Bad im EG haben wir entsprechend mit einer bodentiefen Dusche versehen, um im Falle des Falles unabhängig vom Hauptbad im OG zu sein.“.

Thorsten Schulte und Katharina Schmidt sind mit den Leistungen, der Zusammenarbeit mit Zimmermann-Haus „ohne Übertreibung: wirklich sehr zufrieden.“ Und so können beide einstimmig sagen: „Wir würden auch noch einmal mit der Firma Zimmermann Haus bauen.”