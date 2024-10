Mit Wandern selbständig machen

Seit nunmehr 27 Jahren zählt der Wanderladen Kompass in Bad Fredeburg zu den beliebtesten Anlaufpunkten für Wanderer und diejenigen, die es werden wollen. Im Laden von Anton und Rita Kebekus gibt es alles, was für schönes Wandern und in der Natur unterwegs zu sein wichtig ist. Neben dem riesengroßen Produktangebot sind vor allem die fachmännische Beratung und der Service rund um Schuhe, Kleidung und Ausstattung zu nennen, die Kompass zu einem Anziehungspunkt für Wander- und Naturfreunde machen.

Mit großer Begeisterung und Herzlichkeit steht das Ehepaar Kebekus stets Rede und Antwort. „Vom ersten Tag an bis heute macht es uns große Freude, den Menschen, die zu uns kommen, unser Wissen und unsere Erfahrungen rund um das Thema Wandern weiterzugeben“, sagt Rita Kebekus. Derweil erklärt Anton Kebekus einem jungen Kunden, was es alles bei einem passenden Wanderschuh zu berücksichtigen gebe und dass man diese auch ordentlich pflegen müsse. Deutlich aus dem Hintergrund ist der Wanderexperte zu hören: „Da verstehe ich keinen Spaß und werde böse, wenn ich sehe, dass Wanderschuhe nicht richtig gepflegt werden.“

Nachfolger gesucht

Quelle: WOLL Magazin

Schon einige Zeit treibt Anton und Rita Kebekus die Sorge um, wie es mit ihrem Wanderladen weitergeht. Sie sind auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. „Am besten wäre ein Paar, dass so wie wir den Laden mit Herzblut und Begeisterung führen kann“, sagt Anton Kebekus. „Die Lage des Ladens mitten in der Wanderregion Schmallenberger Sauerland ist bestens. Das Warenlager ist aktuell und hochwertig. Man kann sogar an sieben Tagen in der Woche verkaufen, weil Bad Fredeburg als Kurstadt diese Möglichkeiten bietet. Und vor allem haben wir eine treue Stammkundschaft, die aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern und darüber hinaus hierherkommt“, ergänzt Ehefrau Rita.

Wandern und naturnahe Freizeitgestaltung werden nach Informationen und Aussagen aus der Tourismus- und Freizeitbranche auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema bleiben. Mit jungem Elan könnte der Wanderladen Kompass in Bad Fredeburg weiter ein wichtiger Anziehungspunkt bleiben. Interessenten, die sich eine Selbständigkeit mit einem feinen Wanderladen vorstellen können, dürfen sich jederzeit bei Anton und Rita Kebekus melden.