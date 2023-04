„Mit Volldampf in die Katastrophe?“…

77 Karikaturen von Künstlern aus Ost- und Westeuropa interpretieren das Thema Umwelt- und Klimakrise auf ihre je eigene Art. Ein mehr als ernstzunehmendes Problem, das durch Humor und Satire zum Nachdenken anregen soll.

Die Ausstellung wird am Samstag, 22. April 2023 um 17.00 Uhr im Rahmen der Patronatsmesse der Schützen unter dem Titel MENSCHEN. SCHÜTZEN. KLIMA. in der Pfarrkirche St. Georg in Bad Fredeburg eröffnet. Bis zum 10. Mai ist diese dort täglich zu sehen. Der zweite Standort ist das DampfLandLeute Museum Eslohe, einer der 42 Sauerland-Seelenorte. Dort endet die Karikaturenaustellung am 3. Juni 2023 um 18:00 Uhr im Rahmen einer Abschlusssoirée mit dem Pianisten, Sänger, Songschreiber und Richter Thomas Quast aus Köln und der Sängerin der Band „Incontro“ Katharina Bette aus Eslohe.

Geplant ist ein interessantes Begleitprogramm:

27.04. um 18.30 Uhr Mitsing-Konzert mit dem „Schrägen Chor“ Bad Fredeburg

28.04 um 19.00 Uhr Vortrag „H-EIS-Zeit“ mit Dr. Thomas Henningsen

07.05. um 10.30 Uhr Familiengottesdienst in der Bad Fredeburger Pfarrkirche zum Thema

14.05. 2. Eröffnung der Ausstellung im DampfLandLeute Museum Eslohe

22.05. um 18.30 Uhr Vortrag des Nürnberg Jesuitenpaters Dr. Jörg Alt mit anschließender Diskussion

Weitere Veranstaltungen und Mitmachaktionen:

Bau eines Lebensturms

Klima-Kino

Bau eines Solar-Racer mit anschließendem Wettrennen

Ladies-Night

Männer. Retten. Klima.

Impuls am Abend

…etc. (weitere Aktionen sind in Planung und der Tagespresse zu entnehmen)

Eingeladen sind alle Altersgruppen, besonders aber junge Menschen und erwachsene Interessierte, denn das Thema Umwelt- und Klimakrise ist wichtiger und aktueller denn je.

Veranstalter dieser Karikaturenausstellung ist der Arbeitskreis Natur und Schöpfung des Pastoralverbundes Schmallenberg-Eslohe in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde St. Georg Fredeburg, dem DampfLandLeute Museum Eslohe und dem Dekanat Hochsauerland-Mitte.

Der Eintritt ist frei.

Für zusätzliche Information, Fragen und Anregungen können Pastor Klaus Danne (Telefon: 02972/3648541, E-Mail: klaus.danne@pv-se.de) und Dekanatsreferent Michael Kloppenburg (Telefon: 0291/991664, E-Mail: m.kloppenburg@dekanat-hsm.de) kontaktiert werden.