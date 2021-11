Mit uns wird das Wandern zum Abenteuer!

Kompass rüstet aus

„Wandern ist ein Schwerpunktthema in unserer Region und durch die Corona-Einschränkungen hat diese Art der Freizeitbeschäftigung noch einmal an Beliebtheit gewonnen. Daher haben wir unsere Wanderschuh-Abteilung räumlich und angebotsmäßig erweitert. Aber auch im Bereich der passenden Bekleidung und des Zubehörs haben wir unser Programm erweitert und umgestellt und deutlich mehr Artikel für die Mittelgebirgsregion ins Sortiment aufgenommen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!“

Wanderschuhe sind aber nicht nur zum Wandern da – man kann mit ihnen auch Hilfe leisten und große Freude bereiten. Daher wollten Anton und Rita Kebekus spontan ihren Beitrag zur Flutkatastrophe an der Ahr leisten.

„Da wir immer gern Urlaub im Ahrtal gemacht haben und durch unsere Mitarbeiterin zufällig von einer Hilfsaktion des bekannten Westfelders ‚Asphalt-Anton‘ hörten, haben wir sämtliche Restbestände an Wanderschuhen aus dem Lager geholt und gespendet. 90 Paare, die eigentlich als Auslaufmodelle für eine Sonderaktion gedacht waren, kamen dabei zusammen. Zusätzlich konnten wir noch etwa 150 Stücke an Wanderbekleidung mit auf die Reise geben, die den Anwohnern vor Ort zur Verfügung gestellt wurden. Da die Menschen dort teilweise aus dem Schlaf gerissen wurden und weder Kleidung noch Schuhwerk hatten, konnten wir durch unsere Spende einen wichtigen Beitrag leisten. Das lag uns sehr am Herzen. Insgesamt hatte die Spende den Wert eines oberen vierstelligen Bereichs.“