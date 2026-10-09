 Mit Taschenlampe und Mikroskop 

Ferien-Workshops im Sauerländer Besucherbergwerk

Was haben mittelalterliche Grubenlampen, Taschenlampen und Fossilien gemeinsam? Sie stehen im Mittelpunkt zweier Ferien-Workshops für Kinder im Sauerländer Besucherbergwerk. Am Freitag, 23. Oktober, und Freitag, 30. Oktober, können junge Besucherinnen und Besucher die Welt unter Tage auf unterschiedliche Weise entdecken.

Zum Auftakt geht es am 23. Oktober im Workshop „… und er hat sein helles Licht bei der Nacht“ um die Geschichte der Beleuchtung im Bergbau – von den ersten Lichtquellen unter Tage im Mittelalter bis zur modernen Grubenbeleuchtung. Anschließend wird es selbst dunkel: Ausgerüstet mit Taschenlampen erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Teil des Besucherbergwerks.

Am 30. Oktober steht das Thema Fossilien auf dem Programm. Die Kinder tauchen in die urzeitliche Unterwasserwelt Ramsbecks ein, untersuchen verschiedene Fossilien unter dem Mikroskop und stellen anschließend aus Gips ihr eigenes Fossil her. Zum Abschluss geht es auf Fossiliensuche in die Unterwelt des Besucherbergwerks.

Beide Workshops finden jeweils von 13 bis 15.30 Uhr statt und richten sich an Kinder ab sieben Jahren. Die Teilnahme kostet 14,50 Euro pro Kind inklusive Eintritt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an info@sauerlaender-besucherbergwerk.de oder telefonisch unter 02905/250.