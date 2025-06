Mit Stiften für Setzlinge

Malbuch unterstützt Baumpflanzaktion in Winterberg

Kreativität trifft Klimaschutz. Die Winterberg Touristik und Wirtschaft zeigt gemeinsam mit dem Standpunkt-Verlag in Siedlinghausen, wie spielerisches Lernen und aktiver Naturschutz Hand in Hand gehen können: Das beliebte Malbuch „Winterberg und Hallenberg“ des Standpunkt-Verlags geht in die zweite Auflage – und mit jedem verkauften Exemplar wächst der Wald. Denn pro verkauftem Buch fließt ein Betrag direkt in die Baumpflanzaktion „Heute für Morgen pflanzen“ der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW). Dank dieser Kooperation konnten bereits 385 Bäume gepflanzt werden, die durch die Unterstützung der Krombacher Brauerei auf 770 Setzlinge verdoppelt wurden.

Ein Malbuch mit Wirkung

Das Malbuch nimmt Kinder mit auf eine fantasievolle Reise durch die Ferienwelt Winterberg. Maskottchen „Waldi“ führt durch spannende Ausmalbilder und Bastelideen, die spielerisch die Vielfalt der Region vermitteln. Erhältlich ist das Buch unter anderem in der Tourist-Information Winterberg – ein ideales Mitbringsel mit Mehrwert. „Es ist großartig zu sehen, wie ein kreatives Produkt wie dieses Malbuch einen so konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten kann“, freut sich der Projektleiter der Baumpflanz-Aktion, Tim Hunold. „Die Resonanz war sehr gut – deshalb freuen wir uns umso mehr, dass die zweite Auflage bald erscheint.“

„Heute für Morgen pflanzen“ – ein Projekt mit Wurzeln

Die Baumpflanzaktion „Heute für Morgen pflanzen“ ist ein Herzstück des nachhaltigen Tourismuskonzepts der Ferienwelt Winterberg. Seit 2021 wurden bereits über 32.000 Bäume gepflanzt – viele davon durch die Unterstützung von Gästen, Einheimischen und Unternehmen, die für nur 5 Euro eine Baumpatenschaft übernehmen können. Die Krombacher Brauerei verdoppelt jede Patenschaft, wodurch die Wirkung der Aktion nochmals verstärkt wird. „Nachhaltigkeit lebt vom Mitmachen“, betont Winterbergs Tourismusförderin Michaela Grötecke. „Das Malbuch ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie kreative Ideen und Umweltbewusstsein zusammenfinden. Jeder verkaufte Band ist ein kleiner Schritt in eine grünere Zukunft.“

Pflanztermine im Herbst: Jetzt mitmachen

Auch in den kommenden Herbstferien können sich Naturfreunde aktiv beteiligen: An vier Terminen – samstags, 11. & 18. Oktober, sowie mittwochs, 15. & 22. Oktober, finden wieder geführte Pflanzaktionen statt. Ob mit Klimaerlebnis-Wanderung oder direkt zur Pflanzfläche: Für jeden ist das passende Angebot dabei. Anmeldungen sind über die Tourist-Information Winterberg oder online unter www.winterberg-baumpate.de möglich.