Mit Schwung und guter Laune ins neue Jahr 2026

Neujahrskonzert „Musikalische Reise durch Wien“ mit dem Philharmonischen Orchester Hagen

Das neue Jahr 2026 startet in Schmallenberg direkt mit einem Publikumsmagneten. Die Kulturelle Vereinigung Schmallenberger Sauerland e.V. lädt zusammen mit der Stadt Schmallenberg und der Sparkasse Mitten im Sauerland am 3. Januar zum traditionellen Neujahrskonzert ein. Unter dem Motto „Musikalische Reise durch Wien“ wird das Philharmonische Orchester Hagen ein schwungvolles Programm präsentieren. Der Kartenvorverkauf beginnt am 17. November. Geleitet wird das älteste städtische Orchester Hagens von Rodrigo Tomillo. Den Solopart in Friedrich Guldas „Konzert für Violoncello, Blasorchester und Band“ übernimmt der chinesische Cellist Yibai Chen.



Der spanische Dirigent Rodrigo Tomillo (geb. 1976 in Sevilla) studierte Klavier, Opernkorrepetition und Dirigieren in Sevilla, Paris und Frankfurt am Main. Von 2007 bis 2017 war er Kapellmeister am Pfalztheater Kaiserslautern, anschließend 1. Kapellmeister und Stellvertreter des GMDs am Theater Hagen. 2019/20 wirkte er als Dirigent in Residenz am Theater Chemnitz. Er dirigierte zahlreiche Opern, Ballette und Operetten an renommierten Häusern wie Mainz, Innsbruck, Passau, Flensburg und Schwerin sowie namhafte Orchester in Europa. 2017 wurde er für die Wiederentdeckung der spanischen Oper El Gato Montes bei den Opera Awards nominiert.



Yibai Chen gehört zu den herausragendsten Cellisten seiner Generation. Sein Spiel wurde als „nichts weniger als bemerkenswert“, als eine „makellose Technik, die gleichzeitig aufrichtige Zärtlichkeit und Sensibilität“ vermittelt, und als „ein einzigartiger Klang mit wahrer Bühnenpräsenz“ beschrieben. Geboren 2001 in Shanghai, begann Yibai Chen bereits im Alter von fünf Jahren mit seiner musikalischen Ausbildung. Yibai Chen spielt auf einem Cello von Joseph Guadagnini, das ihm freundlicherweise von der „Deutschen Stiftung Musikleben Hamburg“ zur Verfügung gestellt wird.



Beim Neujahrskonzert am 3. Januar um 19.00 Uhr in der Stadthalle in Schmallenberg stehen u. a. die Ouvertüre zu „Die Fledermaus“ und die Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss (Sohn) auf dem Programm. Der „Walzerkönig“ wäre am 25.10.2025 zweihundert Jahre alt geworden. Doch Strauss war weit mehr als ein Schöpfer von Walzern und Polkas. Seine Operetten, allen voran „Die Fledermaus“ und „Der Zigeunerbaron“, machten ihn endgültig auch zum Meister des musikalischen Theaters. Freuen kann sich das Publikum auch auf die Polkas „Plappermäulchen“ und „Ohne Sorgen“ von Josef Strauss, den um zwei Jahre jüngeren Bruder von Johann Strauss.



Karten für das Neujahrskonzert sind für 20 Euro unter www.kulturelle-vereinigung.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen (Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg, Poststraße 7 und Touristinformation Bad Fredeburg, Am Kurhaus 4) erhältlich. Ein Hinweis noch für Abonnenten der Kulturellen Vereinigung: Für das Neujahrskonzert können keine Gutschein-Codes eingesetzt werden.