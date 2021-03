Mit Schwung in das Autojahr 2021

Neue Mitarbeiter und moderne Infrastruktur im Autohaus Gödde Autohaus Mazda Gödde hat die Corona-Zeit genutzt, um sich für die Zukunft besser aufzustellen. So ließ Theresa Gödde als neue Geschäftsführerin das Büro und Lager in Meschede umbauen. Die EDV- und Telefonanlagen wurden in beiden Autohäusern auf modernste Cloud Technologie umgestellt. Als nächstes wird die Werkstatt umgebaut. Die umfangreichste Veränderung erfolgte […]