Mit Planung raus in die Natur

Sauerland punktet mit einer breiten Angebotsvielfalt für Urlauber und Tagesausflügler

Spannende Themenwanderwege, erlebenswerte Naturschätze und Ausflugsziele von action- und abwechslungsreich bis ruhig und entspannt – ein Tagesausflug oder gar ein Urlaub im Sauerland lässt nahezu keine Wünsche offen. Besonders Familien haben jetzt zum Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen die Qual der Wahl und dürfen sich über eine große Angebotspalette an Aktivitäten im „Land der tausend Berge“ freuen. Dabei gilt: Wer frühzeitig plant, hat oftmals mehr von seinem Ausflugserlebnis – auch bei der Einkehr in die Gastronomie.

„Viele der Ausflugsziele erweitern zum Start der Sommerferien noch einmal ihre Öffnungszeiten, sodass sich auch ein Besuch unter der Woche durchaus lohnen kann“, erläutert Rouven Soyka, Pressesprecher beim Sauerland-Tourismus. „Hier erwartet die Besucher dann die gleiche Qualität wie an den Wochenenden, allerdings mit weniger Besucherandrang.“ Da für manche Ausflugsziele aufgrund der aktuellen Corona-Richtlinien zudem eine OnlineReservierung oder ein aktuelles negatives Testergebnis notwendig ist, sollte bei der Planung ein Blick auf die Internetseite der Einrichtung nicht fehlen. So gibt es garantiert keine bösen Überraschungen vor Ort.

Wen es in der Freizeit eher raus auf die Wanderwege und Mountainbike-Touren der Region zieht, der kann sich auch weiterhin auf die gewohnte Sauerland-Qualität verlassen. „Unser besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Wegezeichnern und Streckenkontrolleuren, die dafür sorgen, dass die Waldnutzer ein unbeschwertes Naturerlebnis mit bester Beschilderung vorfinden“, betont Thomas Weber, Geschäftsführer beim Sauerland-Tourismus. „Gerade jetzt, unter dem enormen Einfluss der Borkenkäferkalamität und der starken Beanspruchung der heimischen Wälder ist das keine Selbstverständlichkeit.“ Dennoch sei bei Wanderungen und Radtouren besondere Achtsamkeit gefragt. Auch punktuelle Sperrungen einzelner Wege können nicht gänzlich vermieden werden. Daher der Appell: Für aktuelle Informationen zur Situation vor Ort an die jeweiligen Tourist-Informationen wenden!

Und mit der praktischen Sauerland-App haben die Touristiker der Region auch gleich den perfekten Begleiter für unterwegs parat. Einmal kostenlos heruntergeladen, lassen sich die persönliche Tourenplanung, Tipps für spannende Abstecher am Wegesrand oder die praktische Übersichtskarte für den unvergesslichen Ausflug von unterwegs aus anzeigen. Erhältlich ist die App in den gängigen Stores für Apple und Android.