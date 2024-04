Mit Pauken und Trompeten. Mit Marschmusik und Rock.

Sauerländer Schützenfestsaison beginnt in Kückelheim.

Laue Frühlingslüfte, Stunden voller Sonnenschein, eine fröhliche, sprießende und singende Natur. Es ist die Zeit, in der bei den meisten Sauerländerinnen und Sauerländern die Freude auf die nun bald stattfindenden Schützenfeste hochkommt. Von Arnsberg bis Warstein, von Albaum bis Züschen haben die Vorbereitungen für das wichtigste Ereignis des Jahres schon begonnen. Besonders dort, wo Jubiläen anstehen, wie beispielsweise in Niederbergheim/Möhne (275 Jahre), Bruchhausen (175 Jahre), Bracht (125 Jahre), Oberhenneborn (100 Jahre), Altenilpe-Sellinghausen (100 Jahre), Meschede-Nord (75 Jahre) oder in Kückelheim bei Schmallenberg (55 Jahre), dort, wo auch das WOLL-Magazin seinen Ursprung hat.

Quelle: WOLL Magazin

Quelle: WOLL Magazin

Sauerländer Härte

Der 1969 gegründete und in der Tradition der Sauerländer Schützenvereine noch recht junge Schützenverein Kückelheim e.V. verdankt sein Entstehen dem Erlebnisdurst und Tatendrang der Nachkriegsjugend. Damals, zum Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, gingen überall in den großen Städten Studenten und junge Menschen auf die Straßen und demonstrierten. Gegen Krieg und Ausbeutung, gegen die Mächtigen und Herrschenden, vor allem gegen das Verstaubte, Traditionelle. Der Spruch auf einem Banner „Unter den Talaren – Muff von 1.000 Jahren“ der Studentenprotestaktionen der Hamburger Studentenbewegung ist in Erinnerung. Auf dem Land und auch im Sauerland fanden die Studentenproteste, auch wegen nicht vorhandener Hochschulen, nicht die Resonanz und Folgen, wie sie in den Bildern im Schwarz- Weiß-Fernsehen und auf den Zeitungsseiten zu sehen waren. Doch auch hier lehnten sich die Jungen gegen die Älteren, die Jugend gegen Väter und Großväter auf. Erinnerungen an heftige Diskussionsabende und -runden über politische Themen wie den Krieg in Vietnam oder über „lange Haare bei den Jungen und der Bundeswehr“ wurden von beiden Seiten mit Sauerländer Härte ausgetragen. Nicht ohne Grund kam es Ostern 1969 zur Gründung des Schützenvereins Kückelheim, weil die jungen Männer aus Kückelheim und Arpe ein Schützenfest nach eigenen Vorstellungen und Regelungen feiern wollten. Nicht in einer Halle, sondern in einem Zelt, so wie sie es aus weiter entfernten Orten kannten. Vor allem aber mit weniger Ritualen. Die traditionellen Schützen in Arpe und Kückelheim, die schon immer in der Schützenbruderschaft im benachbarten Berghausen in Amt und Funktion waren, grollten und tobten. „Das ist auch so ´ne Idee von Halbstarken! Dummes Zeug! Das wird doch nie was!“ So oder ähnlich lauteten ihre Urteile. Knapp vier Wochen nach der österlichen Gründung stand in Kückelheim hinter der Dorfkapelle ein grün-graues Festzelt. Eine Vogelstange wurde in der Nähe errichtet und am 17. und 18. Mai 1969 fand das erste Schützenfest in dem 100-Seelendorf am Rande des damaligen Kreises Meschede mit Pauken und Trompeten und allem, was zu einem Schützenfest gehört, statt.

Quelle: WOLL Magazin

Blasmusik und Schuhplattler

Der kleine Schützenverein entwickelte sich in den folgenden Jahren trefflich. Er nahm an Jubiläums-, Kreis- und Bundes schützenfesten teil und etablierte sich immer mehr im traditionellen Sauerländer Schützenwesen. Alljährlich, zu Beginn jeder Schützenfestsaison ging es rund in Kückelheim. Mit neuen Ideen und alternativen Musikdarbietungen machte sich das Kückelheimer Schützenfest bei den feierfreudigen Menschen im weiteren Umkreis seinen Namen. Ende der 80er Jahre spielte am Samstagabend erstmals eine Rock- und Popband zur Schützenfete auf und bayrische Musiker in Lederhosen ließen alpenländische Blasmusik erklingen.

Nach 55 Jahren findet Ende April 2024 das Schnapszahl-Jubiläumsschützenfest, natürlich wie 1969 im Lakenzelt, nunmehr aber in unmittelbarer Nähe zum 1980 erbauten Schützenhaus in der Dorfmitte von Kückelheim statt. Traditionell wird so die Schützenfestsaison im Sauerland 2024 eröffnet. Diesmal und damit zum dritten Mal mit der Musikkapelle aus Seehausen am Staffelsee in Oberbayern. Nach dem ersten Auftritt 1989, als es lautete: „Wir müssen mal wieder was Neues machen!“, kommen die bayrischen Musiker aus Seehausen gerne für ein Wochenende ins schöne Sauerland. 1989 wurde deftig und bayrisch gefeiert. Noch heute erzählen viele der dabei gewesenen von diesem besonderen Schützenfest mit Blasmusik, Lederhosen, Dirndl und Schuhplattler-Aufführungen. 30 Jahre später zum 50-jährigen Jubiläum reiste die Musikkapelle aus Seehausen erneut ins Sauerland und gab dem Jubiläumsschützenfest einen zusätzlichen blau-weißen Anstrich. Die freundschaftliche Verbindung zwischen dem Schützenverein Kückelheim und der Musikkapelle Seehausen wurde inzwischen durch Gegenbesuche, zum Beispiel beim alljährlichen Seefest am Staffelsee, feuchtfröhlich unterstrichen. Mit dem Auftritt der Musikkapelle Seehausen in diesem Jahr auf dem Schützenfest in Kückelheim wird die sauerländisch-bayrische Freundschaft zwischen den Mittelgebirgsbewohnern im Norden und den Voralpenbewohnern unweit von München sicherlich eindrucksvoll in Szene gesetzt. Das Schützenfestprogramm und alle weiteren

Informationen unter www.schuetzenverein-kueckelheim.de