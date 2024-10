Mit niederländischer „Fietknoop-App“ zur perfekten Radtour im Sauerland

So vielfältig und individuell kann das Tourenradfahren im Sauerland sein

Das Tourenradfahren hat spätestens mit dem enormen E-Bike-Boom auch im Sauerland noch einmal an Fahrt aufgenommen. Zumal „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ gleich mit einer ganzen Reihe an erlebnisreichen Fluss- und Bahntrassenradwegen Tagesausflügler und Urlauber von nah und fern zu einer Auszeit in der Natur lockt. Noch mehr unbeschwertes Tourenraderlebnis verspricht die App „Fietsknoop“ in Kombination mit dem Konzept „Radeln nach Zahlen“.

„Radeln nach Zahlen“ ist dabei ein deutschlandweit etabliertes Radwegesystem, das es den Rad-fahrern ermöglicht, durch nummerierte Knotenpunkte eine Route zu planen und zu navigieren. „An diesen Knotenpunkten befinden sich Schilder mit Nummern, die anzeigen, in welche Richtung man fahren muss, um zum nächsten Punkt zu gelangen“, erläutert Lajana Hebbecker, Themenmanagerin Rad beim Sauerland-Tourismus.

Radeln nach Zahlen

„So haben Tourenradfahrer die Möglichkeit, individuelle Radtouren ganz nach ihren Wünschen bei uns im Sauerland zu planen, da sie selbst entscheiden können, welche Punkte sie anfahren und wie lang bzw. anspruchsvoll eine Tour werden soll.“ Das praktische Knotenpunktnetz erstreckt sich über die Kreise Soest und Olpe, den Hochsauerlandkreis und Märkischen Kreis sowie den Kreis Siegen-Wittgenstein und deckt damit die gesamte Region Südwestfalen ab.

Und damit die Planung auch einfach vom Smartphone unterwegs oder daheim gestartet werden kann, kommt die praktische App „Fietsknoop“ ins Spiel. In den Niederlanden entwickelt, wo das Knotenpunktsystem erfunden wurde, ist nun auch das komplette Radnetz Südwestfalen abrufbar.

Knotenpunktsystem

Und die Bedienung ist kinderleicht: einfach die gewünschten Knotenpunkte auf dem Display antip-pen und die App erstellt daraus die individuelle Tourenplanung, die dann gespeichert werden kann. Während der Fahrt dient die App zusätzlich als Navigationsgerät, weist stets den richtigen Weg an und informiert, wann der nächste Knotenpunkt erreicht wird. Erhältlich ist „Fietsknoop“ für Android und iOS in den gängigen App-Stores.