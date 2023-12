Mit Musik geht alles leichter und besser.

Schmallenberger Förderpreis Musik schüttet 10.000 Euro aus

Die Heranführung junger Menschen an die Musik ist ein großes Anliegen des Lions Förderverein Schmallenberg-Hochsauerland e.V. Gemeinsam mit der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Schmallenberg wurde daher Mitte des Jahres ein mit 10.000 Euro dotierter Schmallenberger Förderpreis ausgeschrieben. Im Laufe des Sommers gingen 16 Bewerbungen von Vereinen und Organisationen aus dem Stadtgebiet ein. Am Samstag, den 11. November wurde dann das Geheimnis gelüftet. Die Jury unter Leitung von Ulrich Papenkort, Leiter der HSK-Musikschule, teilte in einer feierlichen Stunde im Hotel Störmann den anwesenden Vertretern der zehn nominierten Vereine und Organisationen nach und nach mit, wer die Geldpreise im Wert von 500 bis 2.500 Euro gewonnen hat. Zuvor hatten Andreas Knappstein, Vorsitzender des Lions Förderverein e.V. und Peter Vogt von der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Schmallenberg auf das konkrete Ansinnen der Preisstiftung hingewiesen. „Jungen Leuten die Musik nahebringen ist das erklärte Ziel. Und das wollen wir belohnen. Dabei geht es nicht um eine beste Einzelleistung, sondern um die Musikvermittlung in der Breite“, betonte Peter Vogt.

„Über das Üben von Musik werden eindeutig zahlreiche positive Werte vermittelt. Das gilt es zu unterstützen“, sagte Andreas Knappstein. Kalle Fischer vom Lions Club, der die Moderation der Preisverleihung unternommen hatte, konnte dann nach und nach die einzelnen Sieger vorstellen.

6 x 500 Euro für Musikförderung

Jeweils einen Förderpreis in Höhe von 500 Euro erhielten die Sauerlandkapelle Bracht-Wormbach, die Musa-Musikschule aus Schmallenberg, der Lennechor des Sozialwerk St. Georg, der Förderverein der Musikbildungsakademie Bad Fredeburg, die Kur- und Knappenkapelle Bad Fredeburg und der Musikverein Cäcilia Berghausen. Auf unterschiedlichste Art und Weise werden Kinder und Jugendliche in den vorgenannten Vereinen und Gruppen einbezogen und gefördert. So sind beispielsweise beim Musikverein Berghausen aktuell 86 junge Menschen in der musikalischen Ausbildung. Einen Sonderpreis ohne ein Preisgeld erhielt die Musikschule des HSK für ihre vielschichtige Jugendarbeit.

Den 4. Preis und damit einen Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro konnte die Chor AG der Katholischen Grundschule Bad Fredeburg erringen. 35 Kinder der 3. und 4. Klassen nehmen einmal wöchentlich freiwillig an den Chorproben teil. Auftritte vor Weihnachten oder bei eigens geprobten Musicals zeichnen die Arbeit des Teams der Grundschule aus. Ein Preisgeld von 1.500 Euro konnte die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ mit dem 3. Preis erringen. Musik ist in diesem und dem kommenden Jahr Schwerpunktthema der Kindertagesstätte. „Da ist Musik drin“ lautet dabei das Motto.

Das ausgewogene und ineinandergreifende Ausbildungskonzept des Blasorchesters Nordenau-Oberkirchen überzeugte die Jury besonders im Hinblick auf das gemeinsame Muszieren. 2.000 Euro Preisgeld sind eine willkommene Unterstützung für die weitere Arbeit. Den 1. Preis und ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro konnte die Bläserklasse der Schule am Wilzenberg, die Hauptschule der Stadt Schmallenberg mitnehmen. Seit 2008 werden Jahr für Jahr Schülerinnen und Schüler für die Musik begeistert. War die Schule zu Beginn eine Schule mit Instrumenten und ohne Musiklehrer, so hat sich das schnell geändert. Andreas Knappstein: „Wir sind sehr stolz auf unsere Hauptschule!“ Der allgemeine Tenor nach der Preisverleihung bestätigte das Ziel der beiden Fördervereine: junge Menschen aus dem Stadtgebiet an die Musik in all ihren Facetten heranführen. Ein Besucher: „Es hat mich mehr als überrascht, wie vielfältig und umfangreich bei uns junge Menschen Musik lernen können.“