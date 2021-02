Mit Münster kommt das tiefste Team der Liga zum Derby nach Iserlohn

Vier Spiele haben die Iserlohn Kangaroos noch in der Hauptrunde der Saison 2020/21 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB zu absolvieren. Vier Spiele, in denen das Team von Headcoach Stephan Völkel den Playoff-Einzug klarmachen will. Zum Auftakt des Endspurts gastiert mit den WWU Baskets Münster am Samstagabend ein absolutes Schwergewicht der Liga in der Matthias-Grothe-Halle. Dabei ist es vor allem das Kollektiv, das Münster zum Schwergewicht macht.

Neun Spieler im Kader von Coach Philipp Kappenstein erzielen durchschnittlich mehr als sechs Punkte pro Partie. Die Point Guards Jasper Günther (14,5 Punkte, 5,1 Assists) und Marck Coffin (11,7 Punkte, 2,8 Assists) sind dabei die Taktgeber. Doch mit Jan König (8,4), Stefan Wess (9,9), Helge Baues (7,4), Malcom Depeche (9,4 Punkte, 7,4 Rebounds), Thomas Reuter (7,6), Adam Touray (7,4 Punkte, 5,2 Rebounds) und Cosmo Grühn (6,3) weist das Team der WWU Baskets eine unglaubliche Tiefe auf. Klar, Tiefe definiert sich nicht nur über Punkte. Aber: Die Statistiken zeigen, dass es im Kader der Westfalen kaum Qualitätsabfälle gibt.

„Münster ist ein komplettes, tief besetztes Team mit hoher Qualität, das als klarer Favorit zu uns nach Iserlohn kommt“, erklärt Kangaroos-Headcoach Stephan Völkel im Vorfeld der Partie. Und der bisherige Saisonverlauf der WWU Baskets unterstreicht seine Aussage. 17 Spiele haben Kappenstein und Co. absolviert, zwölf Mal haben sie das Parkett als Sieger verlassen. Zuhause sind die Unistädter bisher ungeschlagen. Und das offenbart auch eine mögliche Chance für die Kangaroos. Denn: Alle fünf Niederlagen haben die Baskets in fremden Hallen kassiert. Sie verloren in Bernau (67:68), Bochum (71:84), Itzehoe (85:97), Schwelm (86:94) und Köln (86:97). Damit stehen sie auswärts bei einer Bilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen. Auf die Pleite bei den RheinStars Mitte Januar ließ Münster indes vier Siege in Serie folgen.

Doch auch diese Tatsache verunsichert die Kangaroos nicht. „Wir kämpfen um unseren Playoffspot“, sagt Stephan Völkel. Entsprechend wird sein Team am Samstagabend alles in die Waagschale werfen. Die Kangaroos müssen den Ton setzen – und versuchen, Münster seiner Stärken zu berauben. „Dann haben wir eine gute Chance, mitzuspielen“, so Völkel. Und vielleicht dann am Ende sogar erfolgreich Revanche zu nehmen für die bittere 75:77-Niederlage zum Saisonauftakt.

Auch zum Derby gegen die WWU Baskets Münster bieten die Iserlohn Kangaroos wieder einen kostenfreien Livestream an, der das Spiel in die Wohnzimmer der Fans beider Lager bringen wird:

Und wie bei jedem Heimspiel haben Fans auch am 19. Spieltag die Möglichkeit, Ihre Kangaroos mit einen #BackToTheRoos-Supporterticket zu unterstützen.

bit.ly/BackToTheRoos

Aus allen Februar Supportern wird wieder ein Gewinner gezogen, der sich ein Videocall mit einem Spieler seiner Wahl wünschen darf.