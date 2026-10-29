Mit Mozart und Blechreiz um die Welt: Brassquintett begeistert in der Franziskus-Grundschule Bruchhausen

Umso größer war die Freude, dass die Franziskus-Grundschule ausgewählt wurde und alle Kinder der Schule gemeinsam in den Genuss des Konzertes kommen konnten.

Von den ersten Tönen an zog das Quintett sein junges Publikum in seinen Bann. Die Musiker stellten ihre Blechblasinstrumente auf unterhaltsame und kindgerechte Weise vor und zeigten eindrucksvoll, wie unterschiedlich Trompete, Horn, Posaune und Tuba klingen können.

Dann hieß es: Rakete zünden und auf musikalische Weltreise gehen! Gemeinsam mit dem Quintett und Wolfgang Amadeus Mozart reisten die Kinder musikalisch um die Welt. Dabei waren sie keineswegs nur Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wurde geklatscht, mitgesungen und mitgemacht. Immer wieder bezogen die Musiker die Kinder aktiv in ihr Programm ein und sorgten damit für viele begeisterte Gesichter. Besonders beeindruckend war für die Schülerinnen und Schüler, die Instrumente und die professionellen Musiker aus nächster Nähe erleben zu können. So wurde klassische Musik nicht nur gehört, sondern gemeinsam erlebt.

„Es war wunderbar zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere Kinder der Musik gelauscht, mitgeklatscht und mitgesungen haben. Ein solches Konzert direkt in unserer Schule erleben zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben“, freute sich Schulleiterin Britta Kneer. Am Ende blieb vor allem eines: große Begeisterung und Dankbarkeit für ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis. Die Franziskus-Grundschule bedankt sich herzlich beim Sauerland-Herbst und bei den Musikern von Blechreiz, die den Kindern gezeigt haben, wie lebendig, spannend und mitreißend klassische Musik sein kann.